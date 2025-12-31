300 କୋଟିରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ, ଅସନ୍ତୋଷ କେସିଙ୍ଗାବାସୀ
କେସିଙ୍ଗା ସହରରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ । ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବାସିନ୍ଦା । ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ ବଦଳରେ ବାଇପାସ୍ କରିବାକୁ ଦାବି ।
Kesinga Traffic Problem ଭବାନୀପାଟଣା: କେସିଙ୍ଗା ସହର ଦେଇ ଯାଇଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୬ । ଏଥି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରି ଯାନ ସହର ଭିତର ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି । ଫଳରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା । ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ରେଳ ଭୂତଳ ପୋଲ ହେଲା, ପରେ ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ହେଇଆସୁଥିଲା । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଅନ୍ତା । ହେଲେ ଶହ ଶହ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ହେଉଥିବା ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ଏହାର ନକ୍ସା ବଦଳାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
କେସିଙ୍ଗା ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହର ହେଉଛି କେସିଙ୍ଗା ସହର । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିତିଦିନିଆ କାମ ପାଇଁ ଏହି ସହରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଥାଆନ୍ତି । ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଯାଇଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୬ । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୬ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ଵରକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟକୁ ସଂଯୋଗ କରେ । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରି ଯାନ ବାହାନ ଯାତାୟାତ କରେ । ଯାହା ପାଇଁ କେସିଙ୍ଗା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିବାର ନଜିର ରହିଛି ।
ସମସ୍ୟା ସରିବନି !
ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ଫାଟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହୁଥିଲା, ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହର ବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଳ ଭୂତଳ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା । ରେଳ ଭୂତଳ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ । ୧୦ ମେ’ ୨୦୨୩ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ରାସ୍ତା ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚାରି ଥାକିଆ ରେଳ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଏହି ରାସ୍ତା ବାଇପାସର ମଧ୍ୟ କାମ କରି ଥାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପାର୍ଶ୍ବ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବାହାର କରାଗଲା । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି:
ଭାରି ଯାନ ବାହାନ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହିଁ ଯିବ, ଏହାକୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ନ ବାହାର କରି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜୋଲକୋ ଛକରେ ବାହାର କରିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ମହାଳିକ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ କାମର ଅବଧି ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିନାହିଁ ।
‘ରେଳଓଭର ବ୍ରିଜ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ବାଇପାସ୍’:
ଏନେଇ କେସିଙ୍ଗା ସହର ବାସିନ୍ଦା ସୁରେଶ ରାଓ କହିଛନ୍ତି, ‘କେସିଙ୍ଗା ସହର ପାଇଁ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ୩ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି । ଯାହା ସହରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଶେଷ ହେଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବ । କେସିଙ୍ଗା ସହର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସଫଳ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବିହୀନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ।’
କାମରେ ଆସିବନି ରେଳଓଭର ବ୍ରିଜ:
ଆଉ ଜଣେ କେସିଙ୍ଗା ସହର ବାସିନ୍ଦା ମହେନ୍ଦ୍ର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସହର ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ । ସହରର ୧ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ୭ ଓ ୮ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରହୁଛି । ଯଦି ଓଭର ବ୍ରିଜ କରିବାର ଥିଲା ତେବେ ସହରର ବାହାରୁ କରିବାର କଥା । କାରଣ ସହର ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଜ ରହିଛି ।’
ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ:
କେସିଙ୍ଗା ସହର ବାସିନ୍ଦା ଦୟାସାଗର ଶାହା କୁହନ୍ତି, ‘ବାଇପାସ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି କେସିଙ୍ଗା ସହର ଭିତର ଦେଇ ଏହା ହେବା କଥା ନୁହେଁ । ଯଦି କରିବାର ଥିଲା କନ୍ତେସିର ଠାରୁ ଜୋଲକୋ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର କଥା ଯଦି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ ସହର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । ସରକାର ଏହାକୁ ଯଦି ନ ସୁଧାରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ।’
ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ:
ସେପଟେ ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ତପନ ମହାଳିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ତେବେ 4 ଲାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ବରପାଲିରୁ ଜୁନାଗଡକୁ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ । ୫ ରୁ ୬ ବର୍ଷ ତଳର ଟେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାମ ଚାଲିଛି ।’
