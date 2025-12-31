ETV Bharat / state

300 କୋଟିରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ, ଅସନ୍ତୋଷ କେସିଙ୍ଗାବାସୀ

କେସିଙ୍ଗା ସହରରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ । ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବାସିନ୍ଦା । ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ ବଦଳରେ ବାଇପାସ୍‌ କରିବାକୁ ଦାବି ।

Kesinga Traffic Problem
ଓଭରବ୍ରିଜ କାମ ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)
ETV Bharat Odisha Team

December 31, 2025

December 31, 2025

Kesinga Traffic Problem ଭବାନୀପାଟଣା: କେସିଙ୍ଗା ସହର ଦେଇ ଯାଇଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୬ । ଏଥି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରି ଯାନ ସହର ଭିତର ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି । ଫଳରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା । ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ରେଳ ଭୂତଳ ପୋଲ ହେଲା, ପରେ ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ହେଇଆସୁଥିଲା । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଅନ୍ତା । ହେଲେ ଶହ ଶହ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ହେଉଥିବା ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ଏହାର ନକ୍ସା ବଦଳାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଅସନ୍ତୋଷ କେସିଙ୍ଗାବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

କେସିଙ୍ଗା ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା:

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହର ହେଉଛି କେସିଙ୍ଗା ସହର । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିତିଦିନିଆ କାମ ପାଇଁ ଏହି ସହରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଥାଆନ୍ତି । ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଯାଇଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୬ । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୬ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ଵରକୁ ସଂଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟକୁ ସଂଯୋଗ କରେ । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରି ଯାନ ବାହାନ ଯାତାୟାତ କରେ । ଯାହା ପାଇଁ କେସିଙ୍ଗା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିବାର ନଜିର ରହିଛି ।

Kesinga Traffic Problem
କେସିଙ୍ଗା ସହର (ETV Bharat Odisha)

ସମସ୍ୟା ସରିବନି !

ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ଫାଟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହୁଥିଲା, ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହର ବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଳ ଭୂତଳ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା । ରେଳ ଭୂତଳ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ । ୧୦ ମେ’ ୨୦୨୩ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ରାସ୍ତା ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚାରି ଥାକିଆ ରେଳ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଏହି ରାସ୍ତା ବାଇପାସର ମଧ୍ୟ କାମ କରି ଥାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପାର୍ଶ୍ବ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବାହାର କରାଗଲା । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ ।

Kesinga Traffic Problem
କେସିଙ୍ଗା ସହର ସ୍ବାଗତ କରୁଛି (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି:

ଭାରି ଯାନ ବାହାନ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହିଁ ଯିବ, ଏହାକୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ନ ବାହାର କରି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜୋଲକୋ ଛକରେ ବାହାର କରିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ମହାଳିକ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ କାମର ଅବଧି ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିନାହିଁ ।



‘ରେଳଓଭର ବ୍ରିଜ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ବାଇପାସ୍‌’:

ଏନେଇ କେସିଙ୍ଗା ସହର ବାସିନ୍ଦା ସୁରେଶ ରାଓ କହିଛନ୍ତି, ‘କେସିଙ୍ଗା ସହର ପାଇଁ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ୩ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି । ଯାହା ସହରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଶେଷ ହେଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବ । କେସିଙ୍ଗା ସହର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସଫଳ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବିହୀନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ।’

Kesinga Traffic Problem
ଚାଲିଛି ଓଭରବ୍ରିଜ କାମ (ETV Bharat Odisha)

କାମରେ ଆସିବନି ରେଳଓଭର ବ୍ରିଜ:

ଆଉ ଜଣେ କେସିଙ୍ଗା ସହର ବାସିନ୍ଦା ମହେନ୍ଦ୍ର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସହର ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ । ସହରର ୧ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ୭ ଓ ୮ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରହୁଛି । ଯଦି ଓଭର ବ୍ରିଜ କରିବାର ଥିଲା ତେବେ ସହରର ବାହାରୁ କରିବାର କଥା । କାରଣ ସହର ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଜ ରହିଛି ।’

Kesinga Traffic Problem
ଚାଲିଛି ଓଭରବ୍ରିଜ କାମ (ETV Bharat Odisha)

ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ:

କେସିଙ୍ଗା ସହର ବାସିନ୍ଦା ଦୟାସାଗର ଶାହା କୁହନ୍ତି, ‘ବାଇପାସ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି କେସିଙ୍ଗା ସହର ଭିତର ଦେଇ ଏହା ହେବା କଥା ନୁହେଁ । ଯଦି କରିବାର ଥିଲା କନ୍ତେସିର ଠାରୁ ଜୋଲକୋ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର କଥା ଯଦି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ ସହର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । ସରକାର ଏହାକୁ ଯଦି ନ ସୁଧାରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ।’

ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ:
ସେପଟେ ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ତପନ ମହାଳିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ତେବେ 4 ଲାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ବରପାଲିରୁ ଜୁନାଗଡକୁ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ । ୫ ରୁ ୬ ବର୍ଷ ତଳର ଟେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାମ ଚାଲିଛି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

December 31, 2025

KALAHANDI RAIL OVER BRIDGE
KESINGA LOCALS DEMAND BYPASS ROAD
KALAHANDI ROAD PROBLEM
କେସିଙ୍ଗା ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ଦାବି
KESINGA TRAFFIC PROBLEM

