ETV Bharat / state

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ପାଇଲା ନବକଳେବର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଲା କେସିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନ୍

ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଲା କେସିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Kesinga Railway Station in western Odisha with modern amenities upgraded under Amrit Bharat Yojana
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଲା କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ପାଇଲା ନବକଳେବର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 8:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୂପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହାର ପୁନଃବିକାଶ କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ-ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି ।

Kesinga Railway Station
କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ (ETV Bharat Odisha)

ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି । ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ଭବନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ସହ ନୂଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ୧୨ ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ ସହ ୩ଟି ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ।

ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉନ୍ନତି, ନୂଆ ସେଡ୍, ପ୍ରଶସ୍ତ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍, ପଦଚାରୀ ପଥ, ଆଧୁନିକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉନ୍ନତ ଶୌଚାଳୟ, ରିଟାୟରିଂ ରୁମ୍ ଓ ଡର୍ମିଟୋରି ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବିଧାଜନକ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବେ ।

Kesinga Railway Station
କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ (ETV Bharat Odisha)

୧୯୩୧ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ରାୟପୁର–ବିଜୟନଗରମ ରେଳ ଲାଇନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନ ଅଟେ । ଏହା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ସହ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ । ଏହା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ, କୃଷି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ଆସୁଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡିର ସମୃଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପରିଚୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସହାୟକ ହେବ । ତେବେ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୫୭ଟି ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃବିକାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେସିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନ ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ।

Kesinga Railway Station
କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଧିକରଣ କରାଯାଉଛି । ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ; କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲୁ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ: AI ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର

ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଚାମେଲି ଓଝା: ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

KESINGA RAILWAY STATION UPGRADE
WESTERN ODISHA RAILWAY
AMRIT BHARAT YOJANA
କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ
KESINGA RAILWAY STATION MAKE OVER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.