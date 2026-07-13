ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ପାଇଲା ନବକଳେବର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଲା କେସିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନ୍
ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଲା କେସିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 13, 2026 at 8:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୂପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହାର ପୁନଃବିକାଶ କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ-ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି ।
ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି । ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ଭବନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ସହ ନୂଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ୧୨ ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ ସହ ୩ଟି ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ।
ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉନ୍ନତି, ନୂଆ ସେଡ୍, ପ୍ରଶସ୍ତ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍, ପଦଚାରୀ ପଥ, ଆଧୁନିକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉନ୍ନତ ଶୌଚାଳୟ, ରିଟାୟରିଂ ରୁମ୍ ଓ ଡର୍ମିଟୋରି ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବିଧାଜନକ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବେ ।
୧୯୩୧ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ରାୟପୁର–ବିଜୟନଗରମ ରେଳ ଲାଇନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନ ଅଟେ । ଏହା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ସହ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ । ଏହା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ, କୃଷି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ଆସୁଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡିର ସମୃଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପରିଚୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସହାୟକ ହେବ । ତେବେ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୫୭ଟି ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃବିକାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେସିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନ ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଧିକରଣ କରାଯାଉଛି । ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ; କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲୁ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ: AI ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଚାମେଲି ଓଝା: ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର