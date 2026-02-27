ଜମି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ମାଗୁଥିଲେ 5 ହଜାର, ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କେରଡ଼ାଗଡ଼ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । 5 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ । ରଙ୍ଗବୋଳା ଟଙ୍କା ସହ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
Published : February 27, 2026 at 6:23 PM IST
Odisha Vigilance Raid କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କେରେଡାଗଡ଼ ସର୍କଲ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ବେହେରା । ଏକ ଜମି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ 5 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରି ପକାଇଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ନିରୀକ୍ଷକ ଟଙ୍କା ନେଇ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏତିକି ବେଳେ ତହସିଲ ଆଗରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଧରି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା ପାଇଁ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସକୁ ନେଇଛି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Today, a short while ago, Sri Pradyumna Keshari Behura, Revenue Inspector, Keredagarh under Rajnagar Tahasil, #Kendrapara has been apprehended by #Odisha #Vigilance while taking bribe Rs.5,000/- from a land owner for submitting favourable report in mutation case.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) February 27, 2026
ଜମି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମାଗୁଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ:
ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ରାଜନଗର ତହସିଲ ଅଧିନ କେରଡ଼ାଗଡ଼ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଶରୀ ବେହେରା ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଜମି ମାଲିକ ଜଣଙ୍କ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଜଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ।’
ରଙ୍ଗବୋଳା ଟଙ୍କା ଜବତ:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆହୁରି କହିଛି, ‘ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ହାତ ଧୋଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଟଙ୍କାରେ ବୋଳା ଯାଇଥିବା କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ବାହାରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ୯/୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୦୧୮, ୭ପି.ସି ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା