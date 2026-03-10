ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାଇସୁଆଁ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡି ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
Published : March 10, 2026 at 3:49 PM IST
Drowning Death କେନ୍ଦୁଝର: ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ହେଲା କାଳ । ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ରାଇସୁଆଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇସୁଆଁ ଗାଁରେ । ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇ ଫେରିଲେନି:
ମୃତକ ହେଲେ ନୁରୁଦ୍ଧିନ ଅନଶାରୀଙ୍କ ଦୁଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଆମାମାନ ଅନସାରୀ (୯ ବର୍ଷ) ଓ କୁଶାଲ ଅନସାରୀ(୮ ବର୍ଷ) । ଦୁଇ ଭାଇ ଆଜି ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଟେରା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ । ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତେବେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା:
ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଇସୁଆଁ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇ ପୂରା ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ।
ନିକଟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘଟିଥିଲା ସମାନ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା:
ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଦୁଇ ନାବାଳିକା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଥାନା ବଡ଼ଖଲାଡି ନଛିପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା । ମୃତକ ଥିଲେ 7 ବର୍ଷର ଶୁଭସନ୍ଧ୍ୟା ନାୟକ ଓ 8 ବର୍ଷର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶଙ୍ଖୁଆଳ ।
ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନଳକୂପକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହିଦିନ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ କପ୍ତିପଦା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦୁଇ ନାବାଳିକା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ
ETV Bharat Impact: ବାବାଜୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ, ମିଳିଲା ଭତ୍ତା-ରାସନ
ନିମାପଡା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା; ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ମୃତଦେହକୁ ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର