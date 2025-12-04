ETV Bharat / state

ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 70 କିମି, ମୃତ୍ୟୁଠୁ ବଳି ପଡୁଛି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା

ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ତେଲକୋଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ । ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି କେନ୍ଦୁଝର । ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ।

Telkoi post mortem center
ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 4, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
କେନ୍ଦୁଝର: ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 70 କିମି । ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ । ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ । ମୃତ୍ୟୁଠୁ ବଳି ପଡୁଛି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଯଦି ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଠୁ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ।

ମୃତ୍ୟୁଠୁ ବଳି ପଡୁଛି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା:

ଏଠାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେବା ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ୭୦ କିମି ଦୂର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ।ନିକଟରେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ସଲେଇକେନା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ (ETV Bharat Odisha)

ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ:

ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହଟି ଦୀର୍ଘ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏପରି କି ଅନାବନା ଗଛପତ୍ର ଦ୍ବାରା ଆବଧ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନା' ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ନା' ପାଣିର ସୁବିଧା । ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘର ସହ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି । ଏହାସହ ବିଷଧର ସରୀସୃପଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ସେଠାକୁ ଯିଏ ମୃତଦେହ ନେଇ ଯିବ, ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ସହ ସମାନ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ।

ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକେ:

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ମୃତଦେହ ବୋହି କି ନେବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସହିତ ୧୦ରୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ନଦୀରେ ବୁଡି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତେବେ ସେହି ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବେ । ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି 70 କିମି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ । ଯାହା ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ।

ଏପରି କହିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ:

ଏନେଇ ଗୌରୀ ପେଣ୍ଠେଇ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ତେଲକୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ହେଲେ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ , ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ । ଯଦି ସରକାର ଏଠାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ।"

ଏପରି କହିଲେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ:

ସେପଟେ ତେଲକୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମୌସୁମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପୁରୁଣା ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆଉ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏନେଇ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ । ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କୌଣସି ସହାୟତା କରନ୍ତି, ତେବେ ନୂତନ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

