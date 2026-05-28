ଅଧୁରା ରହିଲା ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ: ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିଲା କାର୍, 2 ଯୁବକ ମୃତ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୈତାରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସୋଳ ଛକ ନିକଟରେ ପୋଲ ତଳକୁ ଏକ ୱାଗନ ଗାଡି ଖସି ପଡିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 2 ଗୁରୁତର । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : May 28, 2026 at 4:48 PM IST
Road Accident ଯାଜପୁର/କେନ୍ଦୁଝର: ଅଧୁରା ରହିଲା ମା’ ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ । କପିଳାଶ ଦର୍ଶନ ସାରି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲକୁ ଖସି ପଡିଲା କାର୍ । ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୈତାରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସୋଳ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ।
ମୃତକ ମାନେ ହେଲେ...
ମୃତକ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଦେବବ୍ରତ ଦାସ (30) ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ଶିବାସୁରୂପ ରାଉତ (30) । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ହେଲେ ଦେଙ୍କନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମରେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେଉରା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି l
କିପରି ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି 4 ଜଣ ଯୁବକ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ୱାଗନର କାରରେ ଘଟଗାଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାରଟି ପୋଲରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଗାଡ଼ିରୁ ଛିଟିକି 2 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଗାଡି ସହ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ 2ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଭଗାମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଦ୍ବୈତାରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
କପିଳାଶ ଦର୍ଶନ ପରେ ଘଟଗାଁ ଯାଉଥିଲେ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୁବକ ମାନେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ କପିଳାସରେ ବାବା ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାଇଥିଲେ l ଏହାପରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ମା’ ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା l ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର