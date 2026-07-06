କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମହମ୍ମଦ ନଫିସ ଗୁରୁତର
30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଜଡିତ କୁଖ୍ୟାତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋର ମହମ୍ମଦ ନଫିସ ଗିରଫ ହୋଇଛି ।
Published : July 6, 2026 at 8:54 AM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ଜିଲ୍ଲା ପେଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗୁରୁତର । କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଜଡିତ କୁଖ୍ୟାତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋର ମହମ୍ମଦ ନଫିସ (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ) ଗିରଫ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ପଟାଲା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଉପରେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା।
ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗୁରୁତର
ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଚମ୍ପୁଆର CHCକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଠାରୁ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି । ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସ ପି.ଏସ୍. ଧାରା 109(1)/296 BNS r/w 25/27 ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ନଂ 257/2026 ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ନେଟୱାର୍କକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଡାକ୍ତର ଏମଡି ସାରୁ ରେହମାନ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆଜି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହା ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାମଲା ଥିଲା । ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭିତରେ ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଆମେ ଅରଥୋପେଡିକ ଟିମ ଡକାଇଛୁ । ଯଦି ଘଟଣା ଗୁରୁତର ଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇବୁ’’ ।
ଜୁନରେ ମହୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର
ଗତ ଜୁନରେ କେନ୍ଦୁଝର ମହୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ, ଡକାୟତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ସମେତ 40ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକର ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ନଗଦ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର