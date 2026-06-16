କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଆହତ
କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ମହୁଲାଡିହିଆ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି । ତା ନାଁରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ।
Published : June 16, 2026 at 10:07 AM IST
ENCOUNTER IN KEONJHAR, କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ମହୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ, ଡକାୟତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ସମେତ 40ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକର ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ନଗଦ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ।
କେନ୍ଦୁଝରର କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର:
ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନାର ବାଉରୀପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଲୁଟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଲୁଟ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଭାତକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ, ପ୍ରଭାତ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଫଳରେ ପ୍ରଭାତର ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ସହ ତାକୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରଭାତକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି :
ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ, ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକକୁ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତା ଆଣ୍ଠୁରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ପରେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, " ଅପରେସନ ସମୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ନଗଦ 12,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୋଲିସର ରାଡାରରେ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୁରୀ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଚନ୍ଦନ ଜେନା ଆହତ
Encounter: ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ, ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ, ୪ ଫେରାର୍
Encounter: ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଡିଲ୍, ପୋଲିସ କଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର