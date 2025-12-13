କେନ୍ଦୁଝର ମେଗା ଷ୍ଟିଲପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ; ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମସଭା ଶେଷ
କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
Published : December 13, 2025 at 12:53 PM IST
Keonjhar Mega Steel Plant କେନ୍ଦୁଝର: ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ବପ୍ନ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଗା ଷ୍ଟିଲପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ଚେମଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୃଙ୍ଗରାଜପୋଷିରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମସଭା ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ।ଖୁବଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମସଭା:
କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମସଭା ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାଟଣା ତହସିଲ ଯମୁନାପୋଷି ଓ ଚେମେଣା ଆରଆଇ ସର୍କଲର ୧୨ଟି ମୌଜାରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମସଭା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି:
ଗ୍ରାମସଭାରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ୬ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡେସିମିଲ ପିଛା ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କୋଟି), ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୩୦ ହଜାର ଭତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୮ରୁ ୪୫ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଜମି ହରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାଲିମ ଓ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଜମି ହରାଉଥିବା ଦିନଠାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ ୩୦ ହଜାର ଲେଖାଏ ମାସିକ ଭରଣପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ ଆଦି ୩୩ ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । "କାହାରି ଘର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କେହି ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ନାହିଁ" ବୋଲି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୂ-ଅର୍ଜନଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଷ୍ଟିଲପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ:
ଗ୍ରାମବାସୀ ମନୋଜ ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ଦାବି ରହିଥିଲା । ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର । ଏହି ମେଗା ଷ୍ଟିଲପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ ।"
ଚେମଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସଂଯୁକ୍ତା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ନେଇ ଆମେ ଖୁବ୍ ଆଶାବାଦୀ । ଏହାଦ୍ବାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ । ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ।"
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୂଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଭୃଙ୍ଗରାଜପଶୀରେ ମୌଜାର ୨୯ ଏକର ୬୧ ଡିସିମିଲ ଜମି ପାଇଁ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଗା ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମସଭା ସଫଳ ହୋଇଛି ।"
ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ:
ଆୟୋଜିତ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହେମଲତା ନାଏକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୂଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ପାଟଣା ତହସିଲଦାର ଅଶିନୀକୁମାର ନାଏକ, ପାଟଣା ବିଡ଼ିଓ ମାନସ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟ, ଇଡକୋ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମସଭାରେ ଉକ୍ତ ମୌଜାର ୨୯ ଏକର ୬୧ ଡିସିମିଲ ଜମି ପାଇଁ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ।
୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଭାସ୍ଥଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଗ୍ରାମସଭା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । ଅତିରିକ୍ତ ୩ ଏସ୍ପି, ୪ ଏସ୍ଡିପିଓ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶରଣ କୁମାର ଜେନା ଚମ୍ପୁଆ, ଏସ୍ଡିପିଓ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିପ୍ତୀରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦୁଝର