ନିଜେ ପଢିଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଲେ, ୨୦ କୋଟିର ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ

ଝୁମ୍ପୁରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବବିହ୍ଵଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ ।

keonjhar Jhumpura High School Diamond Jubilee Celebrations CM mohan majhi Announced Rs. 20 Crores Fund
ଝୁମ୍ପୁରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ, ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 10:35 AM IST

କେନ୍ଦୁଝର: 'କେବଳ ଜଣେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ' । ଝୁମ୍ପୁରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ । ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଚାରଣା କରି ଭାବବିହ୍ଵଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ନିଜ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଦଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏବଂ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷକ, ସଫଳ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଫଳ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ।

Jhumpura High School Diamond Jubilee Celebration
ଝୁମ୍ପୁରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା:
ବିଦ୍ୟାଳୟର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଝୁମ୍ପୁରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତିକରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୫୦୦ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଡିଟୋରିଅମ୍, ବହୁ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଇଣ୍ଡୋର ଗେମ୍ ଫାସିଲିଟି, ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେବ ।

The Chief Minister honored the teachers of Jhumpura High School on its Diamond Jubilee celebrations.
ଝୁମ୍ପୁରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

ଝୁମ୍ପୁରାକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଝୁମ୍ପୁରା ଗସ୍ତରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି, "ଖୁବଶୀଘ୍ର କାନୁପୁର ବନ୍ଧ ଦେଇ ଝୁମ୍ପୁରାର ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ । ରାଇକଳା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଝୁମ୍ପୁରା ବହୁ ବିକଶିତ ହେବ।"

CM touches teacher's feet and seeks blessings
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)


ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
"ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଝୁମ୍ପୁରା ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ । କେବଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ଆନୁସଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମ ହେବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ହିଁ ଓଡିଶାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କେନ୍ଦୁଝର କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ" ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ । ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଝୁମ୍ପୁରା ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

CM Mohan Majhi welcomed with flowers
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳରେ ସ୍ବାଗତ (ETV Bharat Odisha)

ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଲଟିଛି ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା ୧୯୫୧ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସାକ୍ଷରତା ହାର ଥିଲା ୧୮.୩୩% ଓ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ସାକ୍ଷରତା ହାର ଥିଲା ୧୫.୮୦% । କିନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷରତା ହାର ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଅବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି ।"


ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨ ହଜାର ୨୦୦ ଗୋଟି ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ୨୦୦ଟି ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୩ ହଜାର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ୪୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା:
ଏଥି ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ୮୦୦ ସ୍କୁଲକୁ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିପୂଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମାତୃଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଜରିଆରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।

ସେ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରସୋର୍‌ରେ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଲାଣି । ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ବଢିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ଫକୀର ମୋହନ ନାଏକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ନାଏକ, ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିକୁ ସାହୁ, ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

