କେନ୍ଦୁଝର ପାଲଟିଛି ଆର୍ଚେରୀ ସେଣ୍ଟର, ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜାତୀୟସ୍ତରର ତୀରନ୍ଦାଜ
ଜାତୀୟସ୍ତରର ତୀରନ୍ଦାଜ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ “ଟାଟା ଆର୍ଚେରୀ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର”ର ଅବଦାନ ଅନେକ ।
Published : February 11, 2026 at 9:58 PM IST
ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ- ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
KEONJHAR NATIONAL LEVEL ARCHER କେନ୍ଦୁଝର: "ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଶିଖିଲି, ତାହା ମୋତେ ସଫଳତା ଦେଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାଗ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ," ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୁନୀତା ନାଏକ ।
"ଜନଜାତି ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମୋର ପିଲାଦିନୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଟାଟା ଆର୍ଚେରୀ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ମୋତେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପଦକ ବିଜେତା ଅର୍ଜୁନ ଖରା ।
ସୁନୀତା ନାଏକ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଖରାଙ୍କ ପରି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ସାଜିବ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ । କାରଣ କେନ୍ଦୁଝର ଏବେ ପାଲଟିଛି ଆର୍ଚେରୀ ସେଣ୍ଟର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ତୀରନ୍ଦାଜ । ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ “ଟାଟା ଆର୍ଚେରୀ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର”ର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ମାତ୍ର ୨ ବର୍ଷର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠାରୁ ୧୪ ଜଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ, ସେମାନେ ୨୦ଟି ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କ୍ୟାଡେଟ୍ ତୀରନ୍ଦାଜ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ବେଳେ, ଆଗକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଥା ଅଲିମ୍ପକ୍ ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ।
ତୀରନ୍ଦାଜ ଶିକ୍ଷା । ଯାହା ଆଦିବାସୀ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଭଳି । ହେଲେ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗତ ୨ବର୍ଷ ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର ଶଙ୍କରପୁର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପଲେକ୍ସ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଭୂସ୍ବର୍ଗ । ସକାଳୁ ସଂଧ୍ୟା ଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା । ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ବୈଷୟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୀରନ୍ଦାଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ପଦକ ଜିତିବା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨୪ ଜଣ କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍କରପୁର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପଲେକ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଟାଟା ଆର୍ଚେରୀ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର୍ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମୁଦାୟ ୧୭ ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି । ଗତ ୨ବର୍ଷର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଏଠାକାର ଖେଳାଳି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୬୯ତମ ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଓ ସିଲଭର୍ ମେଡାଲ୍, ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୪୫ତମ ଏନଟିପିସି ଜୁନିୟର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ, ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଚେରୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚକୋଟିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଏଠାରେ ୧୪ ଜଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ୨୦ଟି ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦକ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ।
ଆଗକୁ ଖେଳାଳିମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହିତ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆୟନ୍ ସାଓ ।
"ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଟାଟା ଆର୍ଚେରୀ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର୍ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଆର୍ଚେରୀ ସେଣ୍ଟର ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ କଳାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଇବାରେ ଏକ ଅଭିନବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାଗ ନେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବେ," ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ସମରା କୁଦାଦା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବିଜୟିନୀ: ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିହୀନ ତୀରନ୍ଦାଜ ପାୟଲ, ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ କମାଲ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାୟଲ ନାଗ, ଜିତିଲେ ୨ ପଦକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର