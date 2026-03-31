ପିଟିପିଟି ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ, 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟ
ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୬ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲଫାହାଡ଼ି ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଜରିମାନାକୁ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ 10 ଦୋଷୀ ।
Published : March 31, 2026 at 8:52 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଦଶ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସଜ୍ଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଏକ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଚାରପତି । ଗତ 2019ରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଯାହାର ରାୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମିଳିଲା ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ:
ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୬ ତାରିଖରେ ପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲଫାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଜୋରିମାନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଶ ଜଣ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଫୁଲପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଫଗୁ ମାଝୀଙ୍କ ବାପା ଓ ମା’ଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ବୈଠକ କରି ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦେବା ନେଇ ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ପିଟାପିଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମା’ ବଞ୍ଚିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବାପା କାଦେ ମାଝୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
9 ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ:
ଏନେଇ ଥାନାରେ ୯୩/୨୦୧୯ ଆଇପିସି ୩୦୨/୩୬୪/୩୪, ଏସଟି କେସ ନଂ ୧୫/୨୦୨୦, ୧୪୮/୨୦୧୯ ଧାରାରେ ପୋଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ୯ ଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା କହି ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସଜ୍ଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏମାନେ ଥିଲେ ଦୋଷୀ:
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ବଳରାମ ମାଝୀ, ମିର୍ଜା ମାଝୀ, ପାଣ୍ଡିଆ ମାଝୀ, ମାଙ୍ଗତ ମାଝୀ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମାଝୀ, ଶୁକଦେବ ମାଝୀ, ବାବୁଲା ମାଝୀ, ଭବହି ମାଝୀ, ଧନେଶ୍ୱର ମାଝୀ ଓ ସାସଙ୍ଗ ମାଝୀ । ଉକ୍ତ ମାମଲାକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର