ପିଟିପିଟି ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ, 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟ

ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୬ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲଫାହାଡ଼ି ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଜରିମାନାକୁ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ 10 ଦୋଷୀ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 31, 2026 at 8:52 PM IST

କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଦଶ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସଜ୍ଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଏକ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଚାରପତି । ଗତ 2019ରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଯାହାର ରାୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମିଳିଲା ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ:

ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୬ ତାରିଖରେ ପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲଫାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଜୋରିମାନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଶ ଜଣ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଫୁଲପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଫଗୁ ମାଝୀଙ୍କ ବାପା ଓ ମା’ଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ବୈଠକ କରି ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦେବା ନେଇ ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ପିଟାପିଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମା’ ବଞ୍ଚିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବାପା କାଦେ ମାଝୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

9 ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ:

ଏନେଇ ଥାନାରେ ୯୩/୨୦୧୯ ଆଇପିସି ୩୦୨/୩୬୪/୩୪, ଏସଟି କେସ ନଂ ୧୫/୨୦୨୦, ୧୪୮/୨୦୧୯ ଧାରାରେ ପୋଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ୯ ଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା କହି ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସଜ୍ଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଜନ୍ତା !, ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଦାବି

କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଏମାନେ ଥିଲେ ଦୋଷୀ:

ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ବଳରାମ ମାଝୀ, ମିର୍ଜା ମାଝୀ, ପାଣ୍ଡିଆ ମାଝୀ, ମାଙ୍ଗତ ମାଝୀ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମାଝୀ, ଶୁକଦେବ ମାଝୀ, ବାବୁଲା ମାଝୀ, ଭବହି ମାଝୀ, ଧନେଶ୍ୱର ମାଝୀ ଓ ସାସଙ୍ଗ ମାଝୀ । ଉକ୍ତ ମାମଲାକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

