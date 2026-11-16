ETV Bharat / state

କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ; ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ପୀଡ଼ିତା

Kendujhar Juanga Woman Rape Case : ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବାବେଳେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

Representative Image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଫଟୋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦୁଝର/କଟକ: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷୀୟା ବିଧବା ଜୁଆଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତ ୧୦ ତାରିଖରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତେଲକୋଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ (ନଭେମ୍ବର 15, ରବିବାର) କଟକ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।

କେନ୍ଦୁଝର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସ୍ନେହାଶିଷ ସାହୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)

କେନ୍ଦୁଝର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସ୍ନେହାଶିଷ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି (୧୫ ନଭେମ୍ବର) ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟରେ ଗତ ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ତେଲକୋଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନମ୍ବର ୩୬୪/୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି । ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ୩ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।"

ସଦର ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (ଏସ୍‌ଡିପିଓ) ସୁଦର୍ଶନ ଗଙ୍ଗୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ।"

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ 10 ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ । ପରଦିନ ସକାଳୁ (ନଭେମ୍ବର 11) ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ତେଲକୋଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟେକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:

ମୃତ ପୀଡିତାଙ୍କ ଦିଅର କହିଛନ୍ତି, "ଭାଉଜ ହାଟକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ । ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି । ସକାଳୁ ଆସି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସେ ଗଛମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ।"

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି, "ମାଆ ହାଟରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ୪-୫ ଜଣ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । ମାଆଙ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବିହାରରେ ଛାତିଥରା ଘଟଣା: କେସ୍‌ ନଉଠାଇବାରୁ, ଛାତରୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ

ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 25 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ପୁର୍ବରୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର/କଟକ

TAGGED:

KENDUJHAR TELKOI JUANG WOMAN RAPE
KEONJHAR RAPE CASE ODISHA
କେନ୍ଦୁଝର ଜୁଆଙ୍ଗ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ
ତେଲକୋଇ ବିଧବା ମହିଳା ରେପ ମାମଲା
ODISHA WIDOW GANGRAPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.