କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ; ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ପୀଡ଼ିତା

କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ; ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ପୀଡ଼ିତା
Kendujhar Juanga Woman Rape Case : ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବାବେଳେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : November 16, 2026 at 1:50 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର/କଟକ: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ୬୦ ବର୍ଷୀୟା ବିଧବା ଜୁଆଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତ ୧୦ ତାରିଖରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତେଲକୋଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ (ନଭେମ୍ବର 15, ରବିବାର) କଟକ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।
କେନ୍ଦୁଝର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସ୍ନେହାଶିଷ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି (୧୫ ନଭେମ୍ବର) ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟରେ ଗତ ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ତେଲକୋଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନମ୍ବର ୩୬୪/୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି । ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ୩ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।"
ସଦର ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (ଏସ୍ଡିପିଓ) ସୁଦର୍ଶନ ଗଙ୍ଗୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ।"
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ 10 ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ । ପରଦିନ ସକାଳୁ (ନଭେମ୍ବର 11) ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ତେଲକୋଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟେକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ମୃତ ପୀଡିତାଙ୍କ ଦିଅର କହିଛନ୍ତି, "ଭାଉଜ ହାଟକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ । ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି । ସକାଳୁ ଆସି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସେ ଗଛମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ।"
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି, "ମାଆ ହାଟରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ୪-୫ ଜଣ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । ମାଆଙ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବିହାରରେ ଛାତିଥରା ଘଟଣା: କେସ୍ ନଉଠାଇବାରୁ, ଛାତରୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 25 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ପୁର୍ବରୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର/କଟକ