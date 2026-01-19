ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍, ପାଞ୍ଚ କୋଟିର ସୁନା ଗହଣା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳିଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘଟିଛି ଲୁଟ୍ ।
Kendujhar Bank Loot କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବିଲ କଳିଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘଟିଛି ଲୁଟ୍ । ଆଜି ଦିନ ଦ୍ଵିପ୍ରହର ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏମାନେ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଲୁଟେରାମାନେ ପାଖାପାଖି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ କୋଟିର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ପାଖାପାଖି ଆଠ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଏହି ଡକାୟତି ଘଟିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପଙ୍କଜ କୁମାର ବର୍ଣ୍ଣୱାଲ । ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ରୁମ୍ ରେ ବନ୍ଦ କରି ଲୁଟେରାମାନେ ସୁନା, ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସୁବାସ ଅଧିକାରୀ ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ବଡ଼ବିଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଓ ବଡ଼ବିଲ ଯୋଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଦଳବଳେ ପହଞ୍ଚି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରି ତନାଘନା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବଡ଼ବିଲ ଅଂଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟି ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ସୀମା ପାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଡ଼ା ଶାଖାରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲା । ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା । ଯୋଡ଼ା ସହର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହଠାତ୍ ପଶି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତିକରି କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ପ୍ୟାକେଟ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଲୁଟ୍ ପରେ ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।
