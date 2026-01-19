ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍, ପାଞ୍ଚ କୋଟିର ସୁନା ଗହଣା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ

ETV Bharat / state

Published : January 19, 2026 at 10:47 PM IST

Kendujhar Bank Loot କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବିଲ କଳିଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘଟିଛି ଲୁଟ୍ । ଆଜି ଦିନ ଦ୍ଵିପ୍ରହର ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏମାନେ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଲୁଟେରାମାନେ ପାଖାପାଖି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ କୋଟିର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ପାଖାପାଖି ଆଠ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଏହି ଡକାୟତି ଘଟିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପଙ୍କଜ କୁମାର ବର୍ଣ୍ଣୱାଲ । ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ରୁମ୍ ରେ ବନ୍ଦ କରି ଲୁଟେରାମାନେ ସୁନା, ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସୁବାସ ଅଧିକାରୀ ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ବଡ଼ବିଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଓ ବଡ଼ବିଲ ଯୋଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଦଳବଳେ ପହଞ୍ଚି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରି ତନାଘନା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବଡ଼ବିଲ ଅଂଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟି ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ସୀମା ପାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଡ଼ା ଶାଖାରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲା । ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା । ଯୋଡ଼ା ସହର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହଠାତ୍ ପଶି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତିକରି କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ପ୍ୟାକେଟ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଲୁଟ୍‌ ପରେ ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।

