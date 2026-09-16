ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ! କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍, ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ
ଲୁଣା ନଦୀକୂଳରେ ଅଢେଇ ଏକର ଜମିରେ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରଥମ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସହ ରହିବ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଓ ନବଗ୍ରହ ଉଦ୍ୟାନ। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 16, 2026 at 8:05 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟା, ସୁନାମୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଧନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେନ୍ତାଳ ସମେତ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସମାନ ଧାରଣାରେ ନଦୀକୂଳ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ।
ରାଜନଗର ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ 'ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍' ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ରାମନଗର ଓ ବାହାକୁଦ ଗାଁର ମିଳନସ୍ଥଳୀ ଲୁଣା ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହେକ୍ଟର ବା ଅଢ଼େଇ ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଗୁଳ୍ମ, ତୃଣ ଓ ଲତା ଲଗାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
- ହେନ୍ତାଳରୁ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ୨୦୨୪ର 'ଦାନା' ବାତ୍ୟା ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ।
ପ୍ରାୟ ୬୭୨ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେନ୍ତାଳ ସମେତ ଏହି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉପକୂଳର 'ସୁରକ୍ଷା କବଚ' ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭିତରକନିକାରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ୬୭ ପ୍ରକାରର ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି।
ଉପକୂଳ ପରିଚାଳନା ଜୋନ୍ ବା CRZ ସମ୍ପର୍କରେ ୧୯୯୧, ୨୦୧୧ ଓ ୨୦୧୯ରେ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୦ରେ CAG ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ରତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ୨୦୧୫ରୁ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜନଗର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ୬୪ଟି ଗାଁକୁ ସୁନାମୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଭିତରକନିକାରେ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୪୮୭.୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ।
- 'ହେନ୍ତାଳ ବନ' ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ
ପରିବେଶବିତ୍ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ହେନ୍ତାଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ଏହାକୁ ହେନ୍ତାଳ ବନ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଲୁଣା ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେନ୍ତାଳ ହେଉଛି ଏହି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭିତରକନିକାରେ ୨୮ଟି ପରିବାରର ଲୁଣା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। 'ଟ୍ରୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସ' ଭାବେ ପ୍ରାୟ ୩୬ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ରହିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଜାତିକୁ ମିଶାଇଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୯୪ ହେବ।
ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପତି କହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭିତରକନିକା ଭଳି ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭିତରକନିକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟଧିକ। ଭିତରକନିକାର ନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗଲ କାଳିଭଞ୍ଜଡିଆକୁ 'ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସ' ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତେ ଅଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ପ୍ରଜାତିର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ଚେର ପଟୁମାଟିକୁ ଧରି ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ସେହି ଭୂମିକୁ ପୁଣି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ସାତଭାୟା ଓ ପେଣ୍ଠ ଏହାର ଉଦାହରଣ।
- ଉପକୂଳର 'ସୁରକ୍ଷା କବଚ' ହେନ୍ତାଳ
ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସାଧାରଣତଃ ପୃଥିବୀର ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରୁ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଲୁଣା ଓ ମିଠା ପାଣି ମିଶିଥାଏ, ସେଠାରେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ବିସ୍ତାର ଅଧିକ।
ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବେସିନ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦରବନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୬,୪୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହା ତୁଳନାରେ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୪୫ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପରିମାଣ ୬୭୨ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର।
ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୪ ପ୍ରକାରର ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଚେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପବନ, ଜୋର ପାଣି କିମ୍ବା ସୁନାମୀ ଭଳି ବଡ଼ ଢେଉ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ିଦେବା ସହଜ ନୁହେଁ।
ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡର୍ସ' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନଦୀ ଓ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଧୋଇ ଆସୁଥିବା ପଟୁମାଟିକୁ ଏହାର ଚେର ଧରି ରଖେ। ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ।
ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମତରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ସମୁଦ୍ର ସେହି ଭୂମିକୁ ପୁଣି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ। ସାତଭାୟା ଓ ପେଣ୍ଠ ଏହାର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ପୁଣି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଉଛି।
- ଏବେ ଔଷଧୀୟ ଜଙ୍ଗଲର ପାଳି
ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେନ୍ତାଳ ଓ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 'ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍' ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବନବିଭାଗ।
ବିଭିନ୍ନ ନଦୀତଟରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଓ ନଦୀ ଅବବାହିକା କ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ନଦୀକୂଳରେ ହିଁ ଔଷଧୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜନଗର ବନବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଫରେଷ୍ଟର (ACF) ଗଗନ ବିହାରୀ ମଲିକ କହିଛନ୍ତି।
- କେଉଁଠି ହେବ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ?
ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ରାମନଗର ଓ ବାହାକୁଦ ଗାଁର ମିଳନସ୍ଥଳୀ, ଲୁଣା ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ହେକ୍ଟର ବା ଅଢ଼େଇ ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସହ ଗୁଳ୍ମ, ତୃଣ ଓ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ସମ୍ଭାର ରହିବ। ଏହା ସଂରକ୍ଷିତ କିସମ ଜମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଲି ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ବନବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ACF ଗଗନ ବିହାରୀ ମଲିକ କହିଛନ୍ତି।
ACF ଶ୍ରୀ ମଲିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ନିମ, ଅଡ଼ମ୍ବରୁ, ଅର୍ଜୁନ, ବେଲ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସହ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଲତା, ତୁଳସୀ ଓ ଘିକୁଆଁରୀ ଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ। ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଯିବ।
ଏଠାରେ ନବଗ୍ରହ ଉଦ୍ୟାନର ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନିବା, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜାଣିବା, ଉପାଦେୟତା ବୁଝିବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କିଛି ଅଂଶ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ।
ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଦିନେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ନଦୀକୂଳ କ୍ଷୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଗଢ଼ିଉଠିବ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ସବୁଜ ପରିସର। ଏହା ହେବ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂରକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜନସଚେତନତାକୁ ଏକାଠି କରିବାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ।
- ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ-ଇଭିନିଂ ୱାକ୍
ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ କେବଳ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି ଚଲାବୁଲା କରିବା ସହ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଥିବା ପରିବେଶର ଅନୁଭବ ନେଇପାରିବେ।
ପରିବେଶବିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମତରେ, ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଏଠାରେ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଚିହ୍ନିବା, ଏହାର ନାଁ ଓ ଉପାଦେୟତା ଜାଣିବା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ।
ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଉପକୂଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଢାଲ୍ ହେଉଛି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଏବେ ସେହି ପରିବେଶରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ସମ୍ଭାର ତିଆରି କରି ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବନବିଭାଗ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ; କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଏକ ସବୁଜ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ଠିକଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା