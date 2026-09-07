‘ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ’: ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରେଡିୟମ ବେଲ୍ଟ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ୧୪ ଶହରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଷଣ୍ଢଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିୟମ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ, ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 7, 2026 at 2:55 PM IST
Stray Cow Safety କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ନା ସେମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି.. ନା ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି... ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି । ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ବାଡ଼ିରେ ପଶିଗଲେ କିଏ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗୋଡ଼ାଏ ଆଉ କିଏ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ । ତେଣୁ ବାଧ୍ଯ ହୋଇ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ହାନୀ ହେଉଛି । ତେବେ ବୁଲା ଗାଈ-ଗୋରୁଙ୍କୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିୟମ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଛୋଟବଡ ମୋଟ ୧୪୧୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଇଂ.ଲୋକନାଥ ମେହେର । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବୋଲି ପୋଲିସ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜାନଯିବା ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଢୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା:
ବିଧୁଭୂଷଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ଆଠ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜପଥ ହେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାଜପଥ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି । କେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ରାଜପଥ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ଷଣ୍ଢ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ଆରୋହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଲବାହୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ ଏହି ଷଣ୍ଢ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଡାଇ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ।
"ଏନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିଜ ଆଡୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ବେଳେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୈଠକ କରି ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବୁଲା ଷଣ୍ଢଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିୟମ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ କହିଥିଲେ । କାଁ ଭାଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ରେଡିୟମ୍ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏନେଇ ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର ।" ବୋଲି ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ଯୁବକ ସମୂହଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ:
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କିଛିଦିନ ରେଡିୟମ ବାନ୍ଧି ପରିବହନ ବିଭାଗ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନିଜ କାମ ଶେଷ କରି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଡେରାବିଶ ଦୁମୁକାହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ୨୦ ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ନିଆରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯୁବ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାତିରେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିୟମ୍ ଲଗାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେବ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଶରତ କୁମାର ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିଅମ୍ ଲଗାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେବନାହିଁ କି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବନାହିଁ । ଆଜିକୁ ୨୫-୨୭ ଦିନ ହେବ ଏହା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିବ । ଏହି ମହତ୍ କାମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି । ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ।"
କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରୟାସ ?
ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ ବନ୍ଧୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଏକ ଷଣ୍ଢ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ଷଣ୍ଢର ଗୋଡ କଟିଯାଇଥିବା ନେଇ ଯୁବକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଯଦି ଷଣ୍ଢ ବେକରେ ରେଡିୟମ୍ର ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲେ ହୁଏତ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବ ଓ ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ଏହି ଅଭିନବ ଉପାୟ ଆପଣାଇଥିଲେ ।
ସଙ୍ଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପଙ୍କଜ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ରେଡିୟମ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଷଣ୍ଢ ଓ ବୁଲା ଗାଈଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ପରେ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର, ଓଳଡି, ଛତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଷଣ୍ଢ ଓ ବୁଲା ଗାଈଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ ପକାଇ ସାରିଲୁଣି । ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ଯ ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ । ଏହା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ଷଣ୍ଢଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ।"
ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ମୃତାହତ ହେଉଥିବା ଷଣ୍ଢ ଓ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରି ଏହି ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ନେଇ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵ ନେଉଥିବା ସମାଜସେବୀ ଅନୁପ ରାଉତ କୁହନ୍ତି,"ଏ ପ୍ରୟାସ ଦୀର୍ଘ ୨୫ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି । ଅଳାବାଙ୍କରୁ ଓଳାସୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NH-53ରେ ବୁଲୁଥିବା ଷଣ୍ଢଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ ପକାଯାଇଛି । ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥରାଶି ଆମର ନିଜସ୍ୱ । ଓଡ଼ିଶା ସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲା, ସମୟ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଡେରାବିଶ୍, ଚାନ୍ଦୋଳ, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଓ ବାଲିଆ ଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିୟମ୍ ବେଲ୍ଟ ପକାଉଛୁ । ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାଆନ୍ତୁ । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଆମେ ପାଉନାହୁଁ ।"
ଚାଷ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଫସଲ ଖାଇଯିବା ଭୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନେ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଷଣ୍ଢମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶୀକାର ହେଉଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଆରୋହୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ପଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶିକ୍ଷକରୁ ସେବକ: 23 ବର୍ଷ ଧରି ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ତାରାକାନ୍ତ
ମାଲିକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଲି ବୋଲି ଭାବି ଅନୁତାପ କରୁଛି ଗାଈ, 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଛୁଇଁନି ଦାନା ପାଣି
ଇଟିଭ ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା