ETV Bharat / state

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara youth suicide case
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ଷ୍ଟିଲ ସିଡିବାଡରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାମୁଛାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ସମେତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଜୁଡିସିଆଲ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍ଗଠନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ଦାବି କରିଛି । ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି (ETV Bharat Odisha)


କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ଓ କେମିତି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ-
ଜୁନ ମାସ ୫ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଟିକା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଡି ଘରେ ଜନୈକ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତଦିନ ଯୁବକ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଭେଟ ନହୋଇ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପରେ ପଡି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।

କିଏ ଏହି ଯୁବକ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ-

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଣୀପୁର ରାଇତୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଦାସ । ଏନେଇ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧି ଦଳ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ନାରବାଜି ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ହୋଇଛି ।


ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ସହ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଦନ୍ତ ଦାବି-
କେବଳ ବିରୋଧି ଦଳ ନୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଓକିଲ ସଂଘ।ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ରବି ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି,"ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିଁ ଦାୟୀ କାରଣ ଆମେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ପାଇଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେସ ନେଇ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ । ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା କାରଣରୁ ସେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହି ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ । ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ।"


ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ-
ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଟୁ କଥାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି, "ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେଉଁ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରି ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ ।"

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଥାନା ପରିସରରେ ପଡିରହିଛି ଜବତ ଗାଡି; ନିଲାମ ଡାକୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ହେଉନି ବିକ୍ରି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
HANGING BODY OF YOUNG MAN RECOVERED
DEAD BODY COLLECTOR OFFICE
BJD AND CONGRESS TEAM PROTEST
KENDRAPARA YOUTH SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.