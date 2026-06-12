ETV Bharat / state

ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ସଫେଇ ରଖିଲା ପୋଲିସ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କୁ ନେଇ ଘଟିଥିବା ବିବାଦ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଇଛି। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି,ସଞ୍ଜୀବ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 12, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା/ ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଏଁ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କ ଗିରଫ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସରପଞ୍ଚ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦାବି ଓ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି।

ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା: ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣରେ ଉଷ୍ମତା, ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ଜାରି କଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

କଣ ଥିଲା ଘଟଣାକ୍ରମ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀ ଓଝା ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (BDO)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍‌ବିତଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଡିଓଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀ ଓଝା

ଅନ୍ୟପଟେ ଚାମେଲୀ ଓଝା ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚାମେଲୀ ଓଝା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଓ ପୋଲିସକୁ ହାତବାରିସୀ କରି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

PCC President Bhakta Charan Das
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ (X@Bhakta Charan Das)

ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ

ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହଇରାଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସଂସଦରେ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଚାମେଲୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି

ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାମେଲୀ ଓଝା ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସରପଞ୍ଚ। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାମେଲୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିରବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ‘ବିକାଶ ଧାରା’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଜଣେ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କଥିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ଚମେଲି ଜଣେ କାମିକା ସରପଞ୍ଚ। ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଓ ବିଡିଓ ତାଙ୍କୁ ବର୍ବରତାର ସହିତ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଚାମେଲି । ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣତି କଣ ସରକାରୀ ବର୍ବରତା । ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ ।~ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ, ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି

ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କ ଉପରେ କଥିତ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପୋଲିସ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏସ୍‌ପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘକୁ ଥାନାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାଇବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍‌ଆଇ, କନଷ୍ଟେବଳ ଓ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଡିଓଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌ରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅନିୟମ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନାର ଆଇଆଇସି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି।

Allegations against Chameli Ojha
ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ (Screengrab)

ପୁର୍ବରୁ ଚାମେଲୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ୯ଟି ମାମଲା:
ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗତକାଲି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଏତଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁର୍ବରୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ୯ଟି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା କେଶ ନଂ ୭୦/୨୦୧୬, ୧୫୨/୨୦୧୬, ୧୬୪/୨୦୧୬, ୧୯୦/୨୦୧୭, ୧୧୬/୨୦୨୨, ୫୦୯/୨୦୨୨, ୪୪୨/୨୦୨୪, ୫୧/୨୦୨୪, ୯୯୪/୨୦୨୫ରେ ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଭେଟି: ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ

ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭୟ: ମୁକୁଳା ପଡିଛି ମେରାଇନ ଥାନା !

ଥାନା ପରିସରରେ ପଡିରହିଛି ଜବତ ଗାଡି; ନିଲାମ ଡାକୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ହେଉନି ବିକ୍ରି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଆକ୍ରମଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
WOMEN SARPANCH ATTACKED KENDRAPARA
KENDRAPARA WOMEN SARPANCH ATTACK
CHAMELI OJHA ATTACK KENDRAPARA
KENDRAPARA SARPANCH ATTACK NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.