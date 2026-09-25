ETV Bharat / state

ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ନଡ଼ିଆ କତା, ୫୦ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା

ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନଡିଆ କତାରୁ କଳାକୃତି କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ପ୍ରତିମା । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara Woman Crafts more than 50 Decor Items From Coconut Coir
ନଡ଼ିଆ କତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବା ନଡ଼ିଆ କତା... କାହା ପାଇଁ ଅଳିଆ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ରୋଜଗାରର ବାଟ । ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଲିପଦା ଗାଁର ୫୦ ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରତିମା ଦାଶ । ୧୦ ଇଞ୍ଚର ଜିରାଫ ଠାରୁ ଦେଢ଼ ଫୁଟର ମୟୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ... ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତିଆରି କରି ସେ ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ।

ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ନଡ଼ିଆ କତା (ETV Bharat Odisha)

ଘରେ ବସି ମାସକୁ ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜକନିକା, ରାଜନଗରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଅର୍ଡର । ଏହି ରୋଜଗାରରେ ସେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି।

Kendrapara Woman Crafts more than 50 Decor Items From Coconut Coir
ନଡିଆ କତାରେ କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)

୨୦ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ

୨୦୦୫ରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ SHG ଗ୍ରୁପରେ ତାଲିମ ନେଇ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଆଗ୍ରହ ନ ଦେଖାଇବାରୁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କୋଭିଡ ପରେ ୨୦୨୧ରେ ସି-ଡାକରୁ ପୁଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ମାତ୍ର ୩ ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦର ଜିରାଫ ତିଆରି କରି ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତିମା । ସେହିଦିନଠୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି । ନଡ଼ିଆ କତା କିଲୋ ପିଛା ୩୦ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୫ରୁ ୨୦ଟି କଇଁଛ, ୫ରୁ ୬ଟି ଘର ଓ ୧୦ରୁ ୧୨ଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି।

Kendrapara Woman Crafts more than 50 Decor Items From Coconut Coir
ନଡିଆ କତାରୁ ଜିରାଫ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରତିମା (ETV Bharat Odisha)

କଣ କଣ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ?

ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ନଡିଆ ଫଳର ଏହି ଚୋପା ବା କତାରେ ନଡିଆ ଗଛ, ଫୁଲଦାନୀ, କଇଁଛ, ସୁନ୍ଦର ଘର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଇଚଢ଼େଇ ବସା,ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି,ହାତୀ,ଘୋଡା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିମା ।

ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ସାଗରିକା ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି । ଆଗରୁ ନଡ଼ିଆ କତାରେ କାମ କରୁଥିଲି । ପ୍ରତିମା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଶିଖିଥିଲି । ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ ହାତରେ ନଡିଆ କତା ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ହାତୀ,କଳସ,କଇଁଛ ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି’’ ।

Kendrapara Woman Crafts more than 50 Decor Items From Coconut Coir
ନଡିଆ କତାର କଳସ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ପ୍ରେରଣା ?

ପ୍ରତିମା କହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ଥରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖି ମନକୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା । ମୋ ପାଖକୁ କୋରାପୁଟରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର ଆସେ, ରାଜକନିକା, ରାଜନଗରର ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି । ବର୍ଷକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ରୋଜଗାର କରେ । ୩୦ ଜଣ ମୋ ପାଖରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇସାରିଲେଣି । କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆକତା, ଷଢେଇ,ସୂତା, ଭେଲଭେଟ କପଡା,ଉଲ,ଷ୍ଟୋନ, ବାଇଚଢେଇ ବସାରେ ଲାଗୁଥିବା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ’’।

Kendrapara Woman Crafts more than 50 Decor Items From Coconut Coir
ନଡିଆ କତାରେ କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)

ଘର ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିମା

ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ସେ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା ଅନ୍ୟର ଘର ସଜାଉଥିବା ପ୍ରତିମାଙ୍କ ପକ୍କାଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନ ମିଳିବାରୁ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ପାଲ ପକାଇ ରହି କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ।

ଝିଅ ମାମାଲି ଦାଶ କହନ୍ତି ‘‘ମା' ରୋଜଗାରରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ । ସେ ତା ପଇସାରେ ମୋତେ ବାହା ବି କରାଇଛି । ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲେ ସୁବିଧା ହେବ’’।

Kendrapara Woman Crafts more than 50 Decor Items From Coconut Coir
ନଡିଆ କତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ (ETV Bharat Odisha)

ଘର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ...

ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟଜିତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି "ପ୍ରତିମା ହେଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ କତା ଶିଳ୍ପର ଜଣେ ନିପୁଣ କାରିଗର । ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ । ଘର ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।"

ସରକାରୀ ସହାୟତା ନୁହେଁ ନିଜ ହାତର ଯାଦୁରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା । ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘରର ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ପରିବାର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ’: ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରେଡିୟମ ବେଲ୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନିଆରା ଗୁରୁ 'ନାରୁ ସାର', ଆଇନଜୀବୀରୁ ଭଲିବଲ୍ କୋଚ୍, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି 200 କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

KENDRAPARA WOMAN CRAFT
KENDRAPARA COIR TRAINER PRATIMA
ନଡିଆ କତା କଳାକୃତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମହିଳା କାରିଗରୀ
COCONUT COIR DECORATIVE ITEM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.