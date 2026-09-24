ଟାଟୁ ଦେଲା ଠିକଣା; 35 ବର୍ଷ ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଫେରିବେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମିଳା, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଖବର ପାଇ ପୁଅ ଖୁସ୍
'ମିଶନ୍ ଆପ୍ନୋ ତକ୍' ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ନିଖୋଜଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମିଳନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟତମ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 24, 2026 at 6:20 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନିଖୋଜ ମହିଳା । ଛୋଟ ବେଳୁ ହାତରେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁଟାଇଥିବା ଚିତା ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସହାୟ ହୋଇଛି । ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 'ମିଶନ୍ ଆପ୍ନୋ ତକ୍' ଜରିଆରେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି ।
କିଏ ଏହି ମହିଳା ଓ କେବେ ଠାରୁ ଥିଲେ ନିଖୋଜ:-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅଳପୁଆ ଗ୍ରାମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ମଲିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲିକ । ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯୯୦ ମସିହାରୁ ଘରୁ କେଉଁଆଡେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିବା ପରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ବହୁତ ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଓ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରମିଳା ମୃତ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ ।
ଛୋଟବେଳେ ହାତରେ କୁଟାଇଥିବା ଚିତା ଜଣାଇଲା ଠିକଣା:-
ବିଶ୍ଵ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଵିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ହାତରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖିତ ଚିତାକୁ ଦେଖି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସ୍ମୃତିକା ନେଗୀ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରହୁଥିବା ଭାଙ୍ଗରୋଟୁସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗଠନ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ। 'ଇଣ୍ଡିଆ କେୟାର୍ଶ' କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ବାରା କୁହା ଯାଇଥିବା କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଳପୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ମହିଳା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଥିଲା।
ପ୍ରମିଳା ଫେରିବା ନେଇ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ:-
ପରିବାର ପାଖକୁ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ପରେ ଫେରିବେ ପ୍ରମିଳା,ଏଭଳି ଖବର ପାଇ ଘରେ ଖୁସିର ଲହରି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ପ୍ରମିଳା ଅଳପୁଆ ଗ୍ରାମରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର କିଛି ଦିନପରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ଖୋଜଖବର ପାଇନଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ସେ ମୃତ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରମିଳା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖବର ପହଂଚି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସେ ସେହି ମହିଳା ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି । ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା'କୁ ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ପୁଅ ମନରେ ଢେର ଖୁସି । ମା' ଆସିବ ଆଉ ତାର ସେବା କରିବ ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ କହି ବୁଲୁଛି ପୁଅ । ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ନେଇ ।
ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରମିଳାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଦିଅର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କୁହନ୍ତି, "୩୫ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଉଜ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେ ମରି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନେଇଥିଲୁ । ହେଲେ ଏବେ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପାଉଛୁ । ଆମକୁ ପୋଲିସ ଦ୍ଵାରା ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଭାଉଜ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଆମକୁ ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ, ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଜାଣିଲୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ଅଛନ୍ତି।ଆମେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପାରିବୁ । ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଖୁସି, ଆମ ବଂଶ ପରିବାର ପୁରା ଆମର ଖୁସି । ଖୁସି ସହ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିବୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ।"
ପ୍ରମିଳା କିପରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ସେ ୨୦୧୧ରୁ ୨୦୧୮ ମଧ୍ୟରେ ସିମଲାର ଏକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିଲେ। ପରେ ସେ ସିମଲାର 'ନାରୀ ନିକେତନ'ରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭାଙ୍ଗ୍ରୋଟୁ ସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ସହାୟତା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମିଳା ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବୟସ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବୟସ ୩୭ ବର୍ଷ ।
'ମିଶନ୍ ଅପ୍ନୋ ତକ୍' (Mission Apno Tak) ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ପରିବାର-ମିଳନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜାବର ମମତା, ତାମିଲନାଡୁର ସାଇରା ବାନୋ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରମଣା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ପରିବାର ସହ ମିଳିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗ୍ରୋଟୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ସାକମ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପୁନର୍ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆଖିରେ ଲୁହ, କୋଳରେ ଝିଅ: 14 ଦିନ ପରେ CWCରୁ ବାପା ପାଖକୁ ଫେରିଲା ଝିଅ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା