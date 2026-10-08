15 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା; ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମହିଳା
'ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇ ପଡିବାରୁ ତା ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଗଲି। ସବୁବେଳେ କେତେ ଆଉ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ସହି ଥାଆନ୍ତି ! ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି' ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 8, 2026 at 6:50 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୂର ନାରୀର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ସଙ୍କେତ, ସେହି ସିନ୍ଦୂର ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ନିର୍ଯାତନାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳପାଟଣା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଘଟଣ, ଯେଉଁଠି ନିଜ ମଥାର ସିନ୍ଦୂର ନିଜ ହାତରେ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା । ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗିରଫ ମହିଳା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଗିରଫ ମନୋରମା ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି, 'ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସବୁବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ମାରଧର କରନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମତେ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ଏପରିକି ନିଜ ଝିଅକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ବହୁଥର ତାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ପାରିବାରିକ କଳହ କାରଣରୁ ଆଳି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇ ଜେଲ ପଠା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜେଲରୁ ଫେରି ପୁଣିଥରେ ମଦ ପିଇ ମାରଧର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ।'
ଜଣେ ମା’ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାଭିଡେ, ସେତେବେଳେ ସହନଶୀଳତାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଯାଏ । ମନୋରମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିଥିଲା । ମନୋରମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିରଞ୍ଜନ ମୋ ଚୁଟିକୁ ଝିଙ୍କି ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଶୋଇପଡିବାରୁ ମୁଁ ତା ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଗଲି। କେତେ ଆଉ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ସହି ଥାଆନ୍ତି ! ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି' ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି ମନୋରମା ।
ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବାପା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସେ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁକାନ୍ତ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,'ଆଜି ସକାଳୁ ମାଳପାଟଣା ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ରଖା ଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ଆଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଥିଲା । ସିଏ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ଘରୋଇ ମାରପିଟ୍ ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ଜେଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡକାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନୋରମା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ୍ ଆଗରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ । ମନୋରମାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପଚରା ଉଚୁରା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଝିଅ ସାମିଲ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚୁରା କରାଯିବ' ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ: ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି, ଭିଣୋଇ-ଶାଳୀ ଝଗଡ଼ାରୁ ଚାଲିଗଲା ୨ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ଜୀବନ