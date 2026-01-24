ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ବୋହୂକୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା, ବିଛଣାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ଶ୍ବଶୁର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ବୋହୂକୁ ପୋଡି ମାରି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ । ବୋହୂର ବିଛଣାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ଶ୍ବଶୁର। ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଅଟକ ।
Published : January 24, 2026 at 8:30 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବୋହୂର ବିଛଣାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ଶ୍ବଶୁର। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ବୋହୂକୁ ପୋଡି ମାରି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ । ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ମାଆ ଏବଂ ଝିଅ ।ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାମରପୁର ଗାଁରେ । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୋହୂ ସସ୍ମିତା ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ବଶୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟ ଗାଁ ଛକରୁ ଏକ ଲିଟର୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣି ସେ ଶୋଇଥିବା ବିଛଣାରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ । ତେବେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାପତ୍ର ପୋଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସସ୍ମିତା ନିଜ ଝିଅ ସହ ଖସି ଆସି ପୁରା ରାତି ବାହାରେ ବିତାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ବଶୁରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ବୋହୂକୁ ପୋଡି ମାରି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ:
ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ତଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସସ୍ମିତା ଦାସ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଡାମରପୁର ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେବାରୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶାଶୁ, ଶ୍ଵଶୁର, ସ୍ୱାମୀ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ । ହେଲେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟ ବୋହୁ ଶୋଇଥିବା ବିଛଣାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ହଠାତ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ବୋହୁ ସସ୍ମିତା ବାହାରକୁ ଆସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଛଣା ସମେତ ଘରର ଆସବାବ ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି । ଏହାପରେ ସସ୍ମିତା ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ଆସି ଡାମରପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଏପରି କହିଲେ ବୋହୂ:
ଏନେଇ ବୋହୂ ସସ୍ମିତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲି ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି । କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ମୋ ଶ୍ବଶୁର ମୋତେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଢାଳି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ମୋର କାହିଁକି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ମୋ ସ୍ବାମୀ, ଶ୍ବଶୁର ଏବଂ ଶାଶୁ ମୋତେ ବହୁତ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଅନ୍ତି । ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୋତେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ।"
ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଅଟକ:
ବୋହୂ ସସ୍ମିତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ୫୭/୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାରିକ । ସେପଟେ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ବୋହୂକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା