କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଲଜ୍ଜା ! ୮ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ
ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମେସିନ୍ ଗୃହରୁ ମା' ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଝିଅକୁ, ପୋକ୍ସୋ ଆଇନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ; କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଗଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ। ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 14, 2026 at 12:24 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ୮ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ! କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ୮ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
- ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା'
ପୋଲିସରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା' ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତ ୧୦ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘର ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଜଣ ନାବାଳକ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମେସିନ୍ ଗୃହକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଏପଟେ ଝିଅକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନଦେଖି ମା' ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିକଟସ୍ଥ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମେସିନ୍ ଗୃହରୁ ଝିଅ ସହ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମା'ଙ୍କୁ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଏନେଇ ଗତ ୧୨ ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା' ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର ୫୪୧/୨୦୨୬ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର କାନୁନଗୋଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ର ଧାରା ୭୦(୨) ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ଧାରା ୪(୨)/୬ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭୂସ୍ବର୍ଗ ପାଲଟିଛି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, “କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ରାଜପଥରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାହାଜାନି ହେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି।
ସେହିପରି ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଇନଜୀବି ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଅପରାଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦା ଖୋଲା ବଜାର ଥିଲା। ଅତୀତରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର,ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ, ହଣାକଟା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଦେଖିଛି। ସମୟ ବଦଳିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ । କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା,ଲୁଟପାଟ ଭଳି ଘଟଣା ବଢିଛି।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 25 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ପୁର୍ବରୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା