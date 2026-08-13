ETV Bharat / state

ମହାକାଳପଡା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ; ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି ଫଳାଫଳ

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି କି, ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗଣତି ହେବ ନାହିଁ କି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

No Confidence Motion
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାକାଳପଡା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଖିରି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀ ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାକାଳପଡା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ (ETV Bharat Odisha)

ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତର ୨୧ ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟା ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲିଖିତ ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରେ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) ଓ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ (ବିପିଓ)ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ୨୦ ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ସ୍ୱାକ୍ଷର କାୟମ ରଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

​ଅପରପକ୍ଷରେ, ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀ ଓଝା ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନାସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଚାର କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର କୋର୍ଟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ଓ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ନହେବା ଯାଏଁ ଭୋଟିଂ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଡେରାବିଶ ତହସିଲଦାର ସରୋଜକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଛି । ମୋ ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ । କପିରେ କେବଳ ନୋଟିସ ଥିଲା । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ସଂକଳ୍ପ କପି ଏବଂ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କପି ଦେବା କଥା । କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଇନଥିଲେ । ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଆସିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।"

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର କପି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛି । ତାଙ୍କଠାରୁ ରିସିଭ କରି ନେଇ ଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ​ସହ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା । ସାଢେ ୪ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ କାମ କରିଛୁ । ମୁଁ ଯେଉଁ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦିଏ, ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଧମକ-ଚମକ ଦେଇ ମୋ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଛି ।

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗତ ୨୪ ତାରିଖରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲି, ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲି । ଆମ ଗଳିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭିଡିଓ କରି ଯାଇଥିଲେ । ମୁଁ ଆଜି ଭୋଟ ଦେଉନାହିଁ, କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ଘଟଣା: ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ହେଲେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ମହାକାଳପଡା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା
KENDRAPARA TIKHIRI PANCHAYAT
ସରପଞ୍ଚ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ
CHAMELI OJHA
NO CONFIDENCE MOTION VOTING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.