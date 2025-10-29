ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ', ଭୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଦେଢଲକ୍ଷ ବାସିନ୍ଦା
ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରକୋପରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ । ଚିନ୍ତାରେ ଦେଢଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ।
Published : October 29, 2025 at 1:09 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରକୋପରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ । ହେଲେ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଖୋଜୁଛି ସୁରକ୍ଷା । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ବିଭୀଷିକାକୁ ସାମ୍ନା କରିଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଚଳିତବର୍ଷର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଆସିବା ଆଗରୁ ଏହା ଦବିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଏନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ।
ଧସୁଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ:
ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 2009 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ । ହେଲେ ଏହି ୱାଲ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଧିରେ ଧିରେ ବିଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ବାରମ୍ବାର ଏହା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଫଳରେ ଧିରେ ଧିରେ ଧସିବାରେ ଲାଗିଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ ।
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ବଢାଇଛି ଭୟ:
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ପେଣ୍ଠ ଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଜିଓ ସିଂଥେଟିକ ୱାଲ ପ୍ରସନ୍ନପୁର, ପେଣ୍ଠ, କନୁଆ, ମହିଷାସୁର ଇତ୍ୟାଦି ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟୁନ ୨୧ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ।
ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରୁ ଉଠିଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ:
ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବିକଶିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବସବାସ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ତଟବନ୍ଧ ଓ ପରିବେଶ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡୁଛି । ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ୨୦୧୮ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜନଗର ମ୍ୟାନଗ୍ରୁଭ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଓ ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ୨୨୮ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଶୂନରୁ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।
ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ:
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ପେଣ୍ଠ ଠାରେ ୩୨ କୋଟି ୯୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ୱାଲର ଗାବିୟନ ବକ୍ସରୁ ପଥର ବାହାରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଅତୀତରେ ଦେଖାଦେଇଛି । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଏହି ଟ୍ୟୁବୱାଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ୪ କୋଟି ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପେଣ୍ଠ ସମୁଦ୍ର ଉପକୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା । ୨୦୧୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଟ୍ୟୁବୱାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ୩ କୋଟି ୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତଟବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୭୪୪.୩୭ କି.ମି ଦୀର୍ଘ ଲୁଣା ତଟବନ୍ଧ ରହିଛି । ଏହି ବନ୍ଧ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ୪୫୫ଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀ ଜଳ ପଶିଆସୁଛି । ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଭୟ ରାଜନଗର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ାର ମୋଟ ୬୪ଟି ଗ୍ରାମକୁ ସୁନାମୀ ପ୍ରବଣ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
କାହିଁକି ଦବିଯାଉଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ
- ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତୃଟି
- ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆରର ଚାପ
- ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ
ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ ସହି ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା:
ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବେଶବିତ ତଥା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆବାହକ ଅମରବର ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ୧୯୬୭ ମସିହାରୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ ଦେଖିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟାରେ ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳର ଦେଢ଼ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା । ୧୯୯୯ ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ୪୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ରାଜନଗର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ଜନିତ ପବନ ମାଡ଼ ଓ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର କୂଳ ଲଙ୍ଘିବା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାସି ଆସି ଗାଁରେ ପଶିଯାନ୍ତି ।"
ଜୁଆର ରୋକିବାକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ:
ଅମରବର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି,"ବାତ୍ୟାରେ ପବନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ । ସେହିପରି ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକୁ ରୋକିବାକୁ ଜାପାନ କନସେପ୍ଟରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ନାଇଲନର ପ୍ୟାକେଜ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏହି ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ।"
ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା:
ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଆସିଛି । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅମରବର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି,"ଢେଉକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲରେ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣ ପାଇଁ ଦବିଯାଉଛି । ଫଳରେ ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉନାହିଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ଦେଢ଼ ମିଟର ଜୁଆର ଆସେ ତେବେ ଏହି ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ।
ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ:
ଅମରବର ବିଶ୍ୱାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲର ତଦାରଖ ବିଭାଗ ସଠିକ ଭାବେ କରୁନାହିଁ । ଜୁଆରିଆ ଢେଉକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର ଏହି ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲର ନାହିଁ।ସାମର୍ଥ୍ୟ କମିବା ସହିତ ଏହି ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ଧିରେଧିରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି । ଏହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନାମୀ ଆସିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି । ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି । ସାତଭାୟା ପରେ ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପେଣ୍ଠ । ଏଠାରେ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ କାରଣରୁ ୱାଲଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ପେଣ୍ଠ ଗ୍ରାମର ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ । ଏହା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ । ଗତ ୭୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇ ସାରିଛି । ଆମେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ, ଆମକୁ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଓ ଜୁଆର କଥା ଶୁଣିଲେ ଭୟ ମାଡି ଆସୁଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ୱାଲ ଦବି ଯାଇଥିବା ଶୁଣି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏହା ସତ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ । ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଵାକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ୱାଲ ନିଜେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବା ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି ।"
ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:
ଏହା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର. ଆୟର କହିଛନ୍ତି," ଲୁଣାବନ୍ଧ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ତେବେ ଆମେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବୁ । ସିନ୍ଥେଟିକ ୱାଲ ଦବିଯିବା ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବୁ । ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତୃଣମୂଳସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେବ ସେଠାକୁ ଲୋକେ ନଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଆମ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ।"
