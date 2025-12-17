ଛେଳି ଚାଷ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ଅକ୍ଷୟ, ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 6 ଲକ୍ଷ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର 42 ବର୍ଷୀୟ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଛେଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ବାର୍ଷିକ 6 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ।
Published : December 17, 2025 at 2:58 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Goat Farmer Akshaya କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ‘ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା...ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବା କଥା...ଚାକିରି ନକରି ଛେଳି ଚାଷ କରୁଛି’...କୌଣସି କାମ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ନୁହେଁ । ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏମିତି କିଛି କହି ଟାହିଟାପରା କରୁଥିଲେ ସାହିପଡିଶା । କିଏ କେତେ କଣ କହୁଥିଲା...ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି ଛେଳି ଚାଷରେ ମନ ବଳାଇଲେ...ଏବେ ସଫଳ ଚାଷୀ କହିଲେ ଅତୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ବାଲିଆ ଗାଁର ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି । ଛେଳି ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 6 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଚାକିରି ପଛରେ ନଧାଇଁ ନିଜେ କିଛି କରି ଆଜି ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।
‘ଦିନେ ଲୋକ ଏହି ଚାଷକୁ ଦେଖି ନାନାଦି କଥା କହୁଥିଲେ, ଏତେ ପାଠ ପଢି ଶେଷକୁ ଏଇ ଥିରେ କାମ କଲା,ଏହାକୁ ସମାଜର ଅତିନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହୁଥିଲେ ହେଲେ କାହା କଥାକୁ ନଶୁଣି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି ଆଉ ଶେଷକୁ ଆଜି ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅବସର ପରେ ଅନେକ ଆର୍ମି ଲୋକ,ଡାକ୍ତର,ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମୋ ଠାରୁ ଏହି ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି’ ଏଭଳି ନିଜ ଜୀବନରେ ଚାଷ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବା କୁହନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି । ଆଜକୁ ୧୨ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛେଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା ଜଣାଶୁଣା ଲୋକେ ଏହି ଛେଳି ଚାଷ କାମକୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ।
କାହିଁକି ଛେଳି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ:
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ କେଉଁଠୁ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ଅକ୍ଷୟ ଛେଳି ଚାଷ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଅକ୍ଷୟ କୁହନ୍ତି, ‘ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ନହେଲା ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି । ଘରେ ରହି ନିଜେ କିଛି ଆୟ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆୟ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବାକୁ ଏହି ଚାଷ କଲି କାରଣ ଆମ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଅନେକ ପିଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନଯାଇ ଏହି ଛେଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ।
କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷ ?
୧୨ ରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଛେଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ । ଅଢେଇ ଏକର ପଡିଆ ଜମିରେ ଛେଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେଡ୍ ତିଆରି ଛେଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଜମିରେ ଘାସ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଛେଳି ?
ଅକ୍ଷୟ କୁହନ୍ତି, ‘ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆମର ଏଇଠୁ କିଛି ଦେଶୀ ଛେଳି କିଣିଥିଲି । ଏହାସହ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ୪୫ଟି ଛେଳି ଆଣିଥିଲି । ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆଣିଥିବା ଛେଳିରୁ ଅନେକ ମରିଗଲେ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଛେଳି ଆଣୁନି । ଅଧିକାଂଶ ଛେଳି ରାଜସ୍ଥାନର । ସେଥିରୁ ବିଟଲ ବ୍ରିଡ଼ ପଞ୍ଜାବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଙ୍ଗସ୍କିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଛି । ଚିରୋହୀ, କୋଟା,ପୋତାପାରିଆ ଭଳି ଛେଳି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୫ଟି ମାଈ ଛେଳି ଓ ଛୁଆ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ବ୍ରିଡର ଅଛି ।’
ଛେଳି ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କେତେ ଲାଭ ?
ଛେଳିଙ୍କ ଖାଇବା, ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆୟ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା କୁହନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ।
ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଚାଷ କରନ୍ତି ଓ କଣ ପାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ?
କେବଳ ଛେଳି ଚାଷ ନୁହେଁ, ଜିଆ ଖତ ଚାଷ ସହ ଘାସ ଚାଷ କରି ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ । ଅକ୍ଷୟ କୁହନ୍ତି, ‘ଗତ ଦୁଇ ତିନିମାସ ହେବ ନୂତନ କରି ଜିଆ ଖତ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସାର ମସଲା ବ୍ୟବହାର ନକରି କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର ବଦଳରେ କିପରି ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏହାସହ ଘାସ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରେ ଓ ଏନେଇ ବିଭାଗ ମୋତେ ଘାସ ମଞ୍ଜି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି । ଜିଆ ଖତ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀଧନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ତିନି ଲକ୍ଷ ବାଉନ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ୩୦+୨ ଅନୁପାତରେ ଛେଳି ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଠତିରିଶି ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ଯାହା ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ଏହି ରାଶି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ । ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ମିଳିନାହିଁ ।
ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଉଛି ଏତିକି ଦରମା:
ଛେଳି ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ । ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ମାସିକ ବେତନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଛେଳି ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା ବାଲିଆ ଗାଁର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘୪ ମାସ ହେବ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି । ମାସିକ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଛେଳି ଖୋଲିବା, ବାନ୍ଧିବା, ଚରାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରୁଛି ।’
ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଅଧିକାରୀ:
‘ଅକ୍ଷୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଛେଳି, ଜିଆ, ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷରେ ଦଖଲ ଭଲ ଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଛେଳି ଚାଷ ଓ ଜିଆ ଖତ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡେରାବିଶ୍ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣୀଧନ ଅଧିକାରୀ (Block Veterinary Officer)ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସେଠୀ ।
