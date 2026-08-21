ETV Bharat / state

ଭାସିଗଲା ବହିଖାତା, ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଏହି ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Student facing problem in kendrapara
ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2026 at 1:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଠାରୁ କନିକା, ଆଳିରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ଲଗାତାର ବନ୍ୟାରେ ଜଳମୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା । ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟାର ପାଣି ଶୁଖିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ତାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବନ୍ୟାରେ ରାଜକନିକା ଠାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ।

ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସିଗଲା ବହିଖାତା (ETV Bharat Odisha)

ଘରୁ ବହି ଖାତା ବାହାର କରିପାରିଲେନି କନପୁର ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ


ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-ଯାଜପୁର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ୫୦ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ବନ୍ୟାରେ କେବଳ ନିଜ ଜୀବନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଲୋକେ । ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢା ବହି ଖାତା ଆଣି ପାରିନାହାନ୍ତି ।

Student facing problem in kendrapara
ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢା (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ପ୍ରଭାବିତ ବାରହା ଦୋମଣ୍ଡା ଗାଁର ଛାତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଵାଳ କୁହନ୍ତି,"ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି ଘରେ ପଶିଗଲା, ଆମେ ଜାଣି ପାରିଲୁନାହିଁ । ବହିପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୧୫ ଦିନ ହେଲାଣି ଜଳବନ୍ଦୀ । ଟିଉସନ,ସ୍କୁଲ କେଉଁଆଡେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ। ବହିପତ୍ର ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାର ଆଉଥରେ ବହିପତ୍ର ଦେଲେ ସେମିତି ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ’’।

ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଦିପ୍ତିମୟୀ ଲେଙ୍କା କୁହନ୍ତି "ବହିପତ୍ର ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? ଆଉ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ? ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଶି ବହିପତ୍ର ଆଣି ପାରିଲୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ କରିବୁ’’?

Old man tension after flood
ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧ (ETV Bharat Odisha)



କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ


କେବଳ ରାଜକନିକା ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଘାଗରା ପଞ୍ଚାୟତର ଘାଗରାଡିହା ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜକୁ ଏକମାସ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଟି ମାଡି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟାପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତାନିରେ ପଶିଛି ପାଣି ।

After flood scene in Kendrapara
ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ବଢିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ତରାଇ କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ତରଡ଼ିପାଳ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନବମରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନୁ। ଘରେ ବି ପାଣି ପଶିଥିଲା । ଏବେ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଏବେ ବସି ପଢ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବହି ଖାତା ସବୁ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି । ୫ ରୁ ୬ ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଠପଢ଼ାରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ’’।

ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସୋନାଲି ତରାଇ କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ଘାଗତାଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି।​ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁନି, ଘରେ ପାଠପଢା ବି ହେଇପାରୁନି, ବହି-ଖାତା ସବୁ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ"।

After flood scene in Kendrapara
ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ବଢିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ୟାପାଣିରେ ଭାସିଗଲା ବହି ଖାତା, ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ


ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଭିଭାବକ। ଘର ବାହାର ରାସ୍ତାରେ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ସାପ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ରହୁଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା ବେଳେ ବହିପତ୍ର ସବୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଓଦା ଜୁଡୁବୁଡୁ।

ଘାଗରାଡିହା ଗାଁର ଅଭିଭାବକ ସ୍ନେହଲତା ତରାଇ କୁହନ୍ତି "ଏଥର ବନ୍ୟା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି।ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଲାଇନ୍ ନାହିଁ।ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ବି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି । ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ମାସ ହେଲାଣି ପାଠପଢା ଠପ୍ ତେଣୁ ଯାହାହେଲେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି’’ ।

After flood scene in Kendrapara
ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ବଢିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଅଭିଭାବକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ତରାଇ କୁହନ୍ତି "ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଥର ବନ୍ୟା ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବି ହୁଏ, ଆଉ ଏଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପାଣି ହେଲା ମାନେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି । ଚାରିଆଡେ ପାଣି ହୋଇଯିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ’’।

After flood scene in Kendrapara
ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ବଢିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା (ETV Bharat Odisha)


ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଘରଦ୍ୱାର ଭାସିଯାଇଛି ବହି-ଖାତା । ପ୍ରକୃତିର କୋପ ଆଗରେ ଏବେ ଅସହାୟ ସାଜିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ବହିପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ 35 ଫୁଟ୍‌ ବିଶାଳ ଘାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରର 30 ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ୍ରାଫ-ଅଗ୍ନିଶମର ମିଳିତ ଅପରେସନ, ବନ୍ୟା ଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ସେବାଶ୍ରମର ୨୫୫ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

STUDENT FACING PROBLEM KENDRAPARA
KENDRAPADA FLOOD UPDATE
ODISHA FLOOD UPDATE
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବନ୍ୟା ଅପଡେଟ
KENDRAPARA FLOOD STUDENT AFFECTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.