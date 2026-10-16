କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଗିତ, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି କଲେଜ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାକାଳପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାୟାବାବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜକନିକା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 16, 2026 at 3:40 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 14ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 3ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ଉକ୍ତ 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ସେ ଗୁଡିକ ହେଲା..
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
- ମହାକାଳପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାୟାବାବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
- ରାଜକନିକା ସ୍ଥିତ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
ପୁନଃଗଣତି ଦାବିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ABVP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ବାୟାବାବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ନବ ନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଶପଥ ସମାରୋହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ABVP । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ରହିନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପୁନଃଗଣନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜ ABVPର ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁଳସୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ସାତଟାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ହିଁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଯଦି ସମସ୍ତ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିସିଟିଭି ନଜରରେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା । ତେବେ ଭୋଟ୍ ଗଣନା ଗୃହରୁ ଡାଟା ବାହାରକୁ କିପରି ଗଲା ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ? ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ଭୋଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍ କମିଯିବା ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ହୋଇଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ,"ଗଣନା ସମୟରେ ମୋ ଏଜେଣ୍ଟ ଶୌଚାଳୟ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗଣନା ଜାରି ରଖା ଯାଇଥିଲା । କେବଳ ୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମିଡିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଗଲା, ଯାହା କି ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିଟିଂ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସକାଳ ୯ଟା ବଦଳରେ ସାଢ଼େ ଦଶଟାରେ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା । କାଲି ରାତିରୁ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କିମ୍ବା କଲେଜ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ନଥିଲେ । ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଗଣନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀ/ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟ୍ର ପୁନଃଗଣନା କରାଯାଉ । ଗଣନା ଏଜେଣ୍ଟ ଓ କାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଗଣନା ତ୍ରୁଟିର ତଦନ୍ତ ହେଉ ।"
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଧରଣା ଦେଲେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶପଥ ନେଇ ନପାରିବାରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବିକାଶ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଛି । ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବହୁ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ୧୬ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟିର ପିଲାମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବାରୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ କାହା ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ? ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଦୟାରେ ଜିତିନାହୁଁ ବରଂ କଲେଜର ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତଦାନ ଓ ଭୋଟ୍ ବଳରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛୁ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଥାଏ, ଜଣେ ଜିତିବେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହାରିବେ । ଆପଣ ମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଅଟକି ରହେ, ତେବେ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସୁବିଧାସୁଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ ? "
ଏପରି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ଵୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ...
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ଵୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ସରକାରୀ ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଚଆଇଏମଏସ (HIMS) ପୋର୍ଟାଲରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇସାରିଛି । ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୫ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରୁ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ପୁନଃଗଣନା (Recounting) କରାଯାଇପାରିବ । ଫଳାଫଳ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ ହେବା ଏବଂ ଘୋଷଣା ସରିବା ପରେ ପୁନଃଗଣନା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ନିୟମାନୁସାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । "
"ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ କମିଟି ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଷ୍ଟାଫ କାଉନସିଲ୍ରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସିସିଟିଭି (CCTV) ମନିଟରିଂ ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ଷ୍ଟାଫ କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଜେତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇସାରିଛି" ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ; ABVP ଏବଂ BCJD ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା କେଉଁଠି ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ: ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ABVP, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ପୁରୀ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ କଲେଜରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା