ନିଶା ସାଜିଲା କାଳ: ମଦ୍ୟପ ପୁଅର ବର୍ବରକାଣ୍ଡ, ବୃଦ୍ଧା ମା'କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା

ପାତୁଳି ଗାଁରେ ମଦ ନିଶାରେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜ ମା'ଙ୍କୁ ପିଟି ପିଚି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

kendrapara shocker Drunk son brutally beats elderly mother to death
ନିଶା ସାଜିଲା କାଳ: ମଦ୍ୟପାନ କରି ପୁଅର ବର୍ବରକାଣ୍ଡ, ବୃଦ୍ଧା ମା'କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 4:34 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପରିବାର ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଲା ନିଶା । ମଦ ନିଶାରେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ମାତୃହନ୍ତା ସାଜିଲା ପୁଅ । ନିଶାସକ୍ତ ପୁଅର ମାଡ଼ରେ ମା'ର ଗଲା ଜୀବନ । କୌଣସି କାରଣରୁ ବଚସା ପରେ ମା'ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଅମଣିଷ ପୁଅ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତୁଳି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।

୭୫ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା ମା' ହୀରାମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ପୁଅ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ବିଜୟକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ।

ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମା'ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା:
ପୁର୍ବରୁ ଜଣେ ପୁଅ ମଦ ପିଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ମା'କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ବାକଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ନବଘନ ସାହୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣିଛି । ସବୁଦିନ ପୁଅ ମଦ ପିଇ ଆସି କଳି ଝଗଡା କରେ । ମୋର 3 ପୁଅ ଭିତରୁ ସାନପୁଅ ଏପରି ମଦ ପିଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି ।"

ପଡୋଶୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଆସୁଛୁ । ପୁଅ ମଦ୍ଯପାନ କରି ଉଭୟ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ମାରଧର କରେ । କେହି ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଝଗଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତି ନାହିଁ । ଆଜି ସକାଳୁ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କ ମା'କୁ ମାରି ଦେଇଥିବା କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି । ପୋଲିସ ଆସି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।"

ଅପରାଧି ପୁଅ (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ଆଜି ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଆମେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖିଛୁ । ଅଭିଯୋଗ ନଂ ୩୩୦/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

