ବହି ମୋହ ତୁଟାଉଛି କି ଇଣ୍ଟରନେଟ ? ‘ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ 10% କିଣୁଛନ୍ତି ବହି’
ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦୁନିଆରେ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି କମୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୁସ୍ତକରେ ରିହାତି ଦେଲେ ବଢନ୍ତା ବିକ୍ରି । ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଦାୟୀ କଲେ ବିକ୍ରେତା ।
Published : January 12, 2026 at 1:50 PM IST
Kendrapara Book Fair କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କମୁଛି ପୁସ୍ତକ ମୋହ....ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମାତ୍ର 10 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ବହି କିଣୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଏତେଟା ବିକ୍ରି ହେଉନି ବହି । ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଚାଲିଥିବା ୨୩ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା । କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ପାଠକ କୁହନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ ନଥିବା ଘର ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ, ପୁସ୍ତକ ପଢନ୍ତୁ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଚାଲିଛି ପୁସ୍ତକ ମେଳା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଟେଲିକମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଜମୁଛି ପାଠକଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଅନ୍ୟପଟେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଗ ବହି କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶକ ଓ ବିକ୍ରେତା ।
‘ପୁସ୍ତକ ନଥିବା ଘର ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ’:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ବହି ପ୍ରତି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଆଦର କମୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ଜଣେ ପାଠିକା ଗୋଲାପ ରାଉତ କୁହନ୍ତି, ‘ସବୁବେଳେ ପୁସ୍ତକ ନଥିବା ଘରକୁ ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ । ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପୁସ୍ତକ ଘରେ ରଖିବା ଦରକାର । ଇଣ୍ଟରନେଟ ବଦଳରେ ବହିକି ଆଦରି ନେବା କଥା । ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଚାଟ ଜିପିଟି, ଗୁଗଲ,ଏଆଇ ଇତ୍ୟାଦି କେବେ ବହିକୁ କଭର କରିପାରିନି କିମ୍ବା ବହିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଏ ଗୁଡିକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହି ପଢିବା ଓ କିଣିବା ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ କମିଛି କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ସମେତ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଦରକାର ।’
ବହିରେ ରିହାତି ଦେଲେ, ବଢନ୍ତା ବିକ୍ରି:
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ପାଠକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ତରାଇ କୁହନ୍ତି, ‘ବହି ପଢିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ମନେ ରଖିପାରୁ, ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଇ-ବୁକ,ଅଡିଓ ଟେକ୍ସଟ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଲୋକେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ବହି କିଣିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସହମତ ନୁହେଁ । ବହିରେ ଯଦି ଅଧିକ ରିହାତି ମିଳନ୍ତା ବିକ୍ରୟ ଅଧିକ ବଢନ୍ତା ।’
ଯୁବ ପାଠକ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମୁହାଁ:
ବହି ପାଠକ ଏବେ କମିଛନ୍ତି । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବୟସ୍କ ପାଠକ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବହି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି । ଏନେଇ ବିନାୟକ ବିକ୍ରେତା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ ଯୁଗରେ ଟିକିଏ ବହି ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି ଏବଂ ବହି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଉନାହିଁ ଓ ଉତ୍ସାହ ଟିକେ କମିଯାଉଛି । ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଯେତିକି ପାଠକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହାର ମାତ୍ର ୧୦% ପାଠକ ଏଠାରେ ବହି କିଣୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଆମ ପାଖରୁ ମାତ୍ର ୨୫% ଲୋକ ବି ବହି କିଣନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ସଂସ୍ଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା ।’
ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଆୟୋଜକ:
ଦୀର୍ଘ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ(KEM)ର ସଭାପତି ଇଂ. ଅକ୍ଷୟ ପାଣି କୁହନ୍ତି, ‘ପୁସ୍ତକ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ କେବଳ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ପୁସ୍ତକ ହିଁ ରହିଛି । ଋଷ ବିପ୍ଳବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡବଡ ବିପ୍ଳବ ପଛରେ କେବଳ ବହି ହିଁ ରହିଛି । ବହିଟିଏ ସମାଜର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥାଏ । ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଠନର ଭୋକ ରୁହେ ତେବେ ତାର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ହେବ । ଚଳିତବର୍ଷ ୪୦ଟି ବିକ୍ରୟ ସଂସ୍ଥା ଆସି ଏଠାରେ ଷ୍ଟଲ ଲଗାଇ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ।’
