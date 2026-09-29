Ground Report: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାନ୍ତସାହି-ଗଣ୍ଡାକିଆ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ପ୍ରତିବାଦ
ଏହି 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ୩୧ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ:ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 29, 2026 at 4:25 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ବାପର ଯୁଗରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଋଷିମୁନି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ । ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା ପରେ ମନୋବାଞ୍ଝା ପୂରଣ ହେଉଥିବା ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟା ରହିଛି । ଏଠିବି ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ଚାଲିଛି... ଓଁ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଓଁ ଧ୍ରୁବାୟ ନମଃ, ଓଁ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ, ଓଁ ବୈଜୟନ୍ତାୟ ନମଃ, ଓଁ କଲେକ୍ଟରାୟ ନମଃ, ଓଁ ପ୍ରଶାସନାୟ ନମଃ । ହେଲେ କୌଣସି ପୂଜାବିଧି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ନାଁରେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ସାନ୍ତସାହି ଗଣ୍ଡାକିଆ ରାସ୍ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ... 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏପରି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ETV Bharatର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ।
ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକ ସାନ୍ତସାହି ପୋଲଠାରୁ ଗଣ୍ଡାକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା । ଏହା ଆର୍.ଡି. (RD) ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ନକହିବା ଭଲ । 15 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାଟି ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି । ବର୍ଷା ହେଲେ କଥା ସରିଲା ...ଖାଲଖମାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି । ଏପରିକି ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଧିମେଇ ଯାଏ । ରାସ୍ତାଟି ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁଠି ସମୟ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବା କଥା ସେଠାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ନସୁଧୁରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାରେ ବସି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।
କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ରାସ୍ତା ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ସାନ୍ତସାହି ପୋଲ ନିକଟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗଣ୍ଡାକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୨ କି.ମି. ୪୫୦ ମିଟର ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୨୦୨୧ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ (Rural Works) ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ୯ କୋଟି ୭୮ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗରାପୁରରୁ ଗଣ୍ଡାକିଆ ଭାୟା ସାନ୍ତସାହି ହୋଇ ଏହି କାମ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗୀୟ ଫଳକ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାମଟି ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ସରକାର । ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ରାଜନଗରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।
କେତେ ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ?
ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ୩୧ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକର କହ୍ନେଇପୁର, ଆୟବା, ଗଣ୍ଡାକିଆ, ମେଦୁଆକୁଳ, ଓସ୍ତପୁର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟୁନ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ।
ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଫୋରଡ ଗାଁର ଶରତ କୁମାର ଜେନା କୁହନ୍ତି, ‘ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡିଆ-ଖାବରା ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଯାତାୟତରେ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଓ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । କିଛିଦିନ ତଳେ ଗୋପରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଓ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ।’
ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବେ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା:
ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ । ଗତ ଚାରିବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଘରୋଇ ବସ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରସବ, କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗାଡିରୁ ପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନଜିର ରହିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସାନ୍ତସାହି ପୋଲଠାରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଛକ ଦେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜକନିକା ଓ ଭିତରକନିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୦ କିଲୋମିଟର । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ୍ତସାହି ପୋଲଠାରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର ଅଳଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ । ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଖାଲଖମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଖାଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି ଏବଂ ଖାଲ-ଢିପ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ । ପ୍ରତିଦିନ ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନେ ଖସିପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ-ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓ ବହୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।’
ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଭାବରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଅତୀତରେ ବାଇପୁର ରୋଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପିଲାର ପେଟରେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରାୟ 10ଟି କଲେଜକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ତୁଳସୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ +୩ ପଢୁଥିବା ଚୁମିନା ରାଉତ କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ଘରଠାରୁ କଲେଜ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ବାଟ । ଆମ ଘର ପାଖ ପେଟୁଆ ରୋଡ୍ ଠାରୁ ସାନ୍ତସାହି ଯାଏ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇପଡିଛି ଓ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଅଛି । ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କେଉଁଠି ଖାଲ ଓ କେଉଁଠି ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାହା ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛୁ । ଧିରେ ଧିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କଲେଜ ଯିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହୁଁ । ଫଳରେ ଉପସ୍ଥାନ କମୁଛି ।’
ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧା...
ରାଜନଗର ଓ ଭିତରକନିକାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ଇଚ୍ଛାପୁର ଶ୍ୟାମଗୁଡ଼ିଆ)କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଳି, କନିକା, ରାଜନଗର ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି । ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ବିଧାୟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଦାବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୮୦ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା:
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାଟି ମରାମତି ଖୋଜିଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ମାଣ ଶେଷଦିନ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ୭, ୨୦୨୨ଠାରୁ ୫ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ୬, ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକାସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୮୧ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ କାମକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତ ଓ ଫାଟ ମରାମତି କରିବା ନିୟମ ରହିଥିଲେ ରହିଛି । ମାତ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କିଛି ଟ୍ରିପ୍ ଡଷ୍ଟ ଛିଞ୍ଚି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଛୁ ମାରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଧାରଣା ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଉ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ପ୍ରଶାସନ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ନିକଟରେ କହ୍ନେଇପୁର ଗାଁର ସମାଜସେବୀ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଖାଲରେ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିରେ ବସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ଏବଂ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲୁ,କାଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ।’
ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଖାଲ ?
ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରାସ୍ତା ସାନ୍ତସାହିରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି ୫୨୦୦ଟି ଗାଡ଼ (ଖାଲଖମା) ରହିଛି । ଗତ ୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି, ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ସହ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାକୁ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ?
ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବା ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ(SDO) ଅନିସ୍ ସୁବୁଦ୍ଧିରାୟଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା । ସେ ଫୋନ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏ ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛୁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଦେବୁ । ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ଥର ମରାମତି ହୋଇଛି । ହେଲେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ସେସବୁ ଉଠି ଯାଇଛି ।’
ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା