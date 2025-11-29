ବର୍ଷେ ପୂରିନି ରାସ୍ତା ଦୁଇଫାଳ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଗଭୀର ଫାଟ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲିକୁଦାରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ୫ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ।
Kendrapara Road Cracks କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କାମ, ମାତ୍ର 8 ମାସରେ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି 5 ପଞ୍ଚାୟତର 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ । ୫ କିଲୋମିଟର ୧୮୦ ମିଟର କାମ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାମ । ମାତ୍ର ଏବେ ରାସ୍ତାର ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝି ରାସ୍ତା ଧସିଯାଇଛି ।
ରାସ୍ତା ଦୁଇ ଫାଳ !
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବାଲିକୁଦାଠାରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ୫ କିଲୋମିଟର ୧୮୦ ମିଟର ପିଚ ରାସ୍ତା । ଏବେ ଦୁଇ ଫାଳ ସଦୃଶ ହୋଇଛି । ରାସ୍ତା ମଝି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଠିକ୍ ମଝି ଭାଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ, ଯାତାୟତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ବେଳେ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବଡ଼କୂଳ, କରଞ୍ଜ , ଦୁମୁକା, ମାର୍ଶାଘାଇ, ଯଦୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳର 10000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ବର୍ଷେ ପୂରିନି, ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କରିଛି !
8 ମାସ ତଳେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ କରାଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଜଣେ ମହିଳା ମଞ୍ଜୁଲତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, "ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଆଣ୍ଠୁ ଓ ଗୋଡ଼ ପଶିଯିବ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଫାଟି ଯାଇଛି । ଠିକାଦାର ଅଳ୍ପ ପିଚୁ ଛିଞ୍ଚିଦେଇ ପଳାଇଗଲେ, କେହି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। "
ଏଠି ଯେଉଁଭଳି କାମ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ତ ଦୂରର କଥା, ଟୁ-ହ୍ବିଲର (ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ) ମଧ୍ୟ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା " ରାସ୍ତା କାମ ହେବାର ବର୍ଷଟିଏ ପୂରଣ ହୋଇନି, ହେଲେ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି । କାମ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ।"
" ସରକାର ଟେଣ୍ଡର ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ କାମ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ପଚାରିବାରୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ପିସି କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଉଛିି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ସ୍ବାଇଁ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ-୨ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ସହ ତଦାରଖ କରିବି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେବ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ୱାର୍ଡ଼ନିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ନିକଟରେ କେନାଲ ଥିବାରୁ ମାଟି ଖରାପ ହୋଇ ଥାଇପାରେ" ବୋଲି ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା