କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ବସ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିବା ମନା !

୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ବସ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ଅଧିକ ବସ ଚଳାଚଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ।

Kendrapara Residents Demand More Government Buses Services in District
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବସ୍ ସେବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 14, 2026 at 3:57 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଠନକୁ ୩୩ ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି । ଆଗରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସରକାରୀ ବସ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା । ଏବେ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି, ହେଲେ ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ବସ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ବାଜିଲେ ପ୍ରାୟ ବସ୍‌ ଆଉ ଆସୁନି । ତେଣୁ କୌଣସି କାମରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହରକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବସ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବସ୍ ସେବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat)

ଘରୋଇ ବସ ଦୁଇ ଶହ, ସରକାରୀ ବସ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି ୨୦୦ ଘରୋଇ ବସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବସ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜମ୍ବୁରୁ କଟକ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଯାତାୟତ କରୁଛି । ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଳି, ରାଜନଗର, ମାର୍ଶାଘାଇ, ଜମ୍ବୁ ଓ ଖରିନାସୀ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଘରୋଇ ବସ ଯିବାଆସିବା କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କଟକରୁ ଶେଷ ବସ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୬ଟାରେ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡେ । କୋର୍ଟ କଚେରି କାମ ପାଇଁ କଟକ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବସ ଚଳାଚଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଯାତ୍ରୀ ମାନସ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ।

Kendrapara Residents Demand More Government Buses Services in District
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବସ୍ ସେବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat)

ଦୁହୁରିଆକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶପଥ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ରାତି ଅଧରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ ନୁହନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ 7ଟା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାତ୍ରୀଟିଏ କୌଣସି ଅଟୋ କିମ୍ବା କାରକୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଭଡା କରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ।

୧୦-୧୨ଟି ସରକାରୀ ବସ ଚଳାଚଳ ଦାବି:

ଦୁହୁରିଆ ବଜାର କମିଟି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସନାତନ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବସ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ୧୦-୧୨ଟି ସରକାରୀ ବସ ଚଳାଚଳ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବସ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯାତାୟତ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସରକାର କିଛି ଆୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ।"

Kendrapara Residents Demand More Government Buses Services in District
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବସ୍ ସେବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat)

୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଦାବି-ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, କେରଳକୁ ବସ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଦାବି କରି ଆସିଛି । ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ (ନୌ ଜୱାନ ୟୁନିୟନ) ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ଆମୀର କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସରକାରୀ ବସ୍‌ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"

Kendrapara Residents Demand More Government Buses Services in District
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବସ୍ ସେବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବସ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର କହିଛନ୍ତି, "ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ ରୁଟ ପାଇଁ ଦାବି ଆସେ ତେବେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି (DLC) ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ।"

ସରକାରୀ ବସ ରୁଟ୍‌:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶତାଧିକ ଘରୋଇ ବସ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବସ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜମ୍ବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟତ କରୁଛି ।ଜମ୍ବୁରୁ ସକାଳ ଘ.୫.୧୫ ମି. ସମୟରେ ଏହି ସରକାରୀ ବସ ଛାଡି ଛପାଲି, ଅରୁଣ ନଗର, ବାଲିଆ, ମହାକାଳପଡ଼ା, ଚଢେଇଗୁଆଁ, ଗୋପାଳପୁର, ପଳାସପୁର, ଗିରଙ୍ଗ, କେନାଲ ବ୍ରିଜ, ମାର୍ଶାଘାଇ, ଦୁହୁରିଆ, ଚାନ୍ଦୋଳ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି, ସାଲେପୁର, ବହୁଗ୍ରାମ, ଜଗତପୁର, କଟକ ହୋଇ ସକାଳ ୯.୧୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ସରକାରୀ ବସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବସ ଟର୍ମିନାଲରୁ ବାହାରି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୪.୪୦ରେ କଟକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛାଡିଥାଏ । ରାତି ସାଢ଼େ ଆଠଟା ସମୟରେ ଜମ୍ବୁରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ।

Kendrapara Residents Demand More Government Buses Services in District
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବସ୍ ସେବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

