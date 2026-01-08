ETV Bharat / state

ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ବିଜେଡି-ବିଜେପି ରାଜନୈତିକ କାଦୁଅଫିଙ୍ଗା ଜାରି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ

ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ।

ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା (File pic)
ETV Bharat Odisha Team

January 8, 2026

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରାଜନଗରରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ଶାସକ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରି ୫ ଦିନ ଧରି ବ୍ଲକ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଅଚଳ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏସପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିଜି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଓ ବ୍ଲକରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ତେବେ ତିନିଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି ଏସପି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)


କଣ ଥିଲା ଘଟଣା-
ଜାନୁଆରୀ ୨ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଳିତ ବେହେରା କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଡ଼ିଓ ତିଲୋତ୍ତମା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ ଉଠାଇ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ନେଇ ୩ ତାରିଖ ଦିନ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ବିଡ଼ିଓ କୌଣସି ଲିଖିତ କିମ୍ବା ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ ନକରି କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।


ଆକ୍ରମଣ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ-
ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । କର୍ମୀମାନେ ରାଜନଗର ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତିଭା ପାତ୍ର ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।ପରେ ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୪ ତାରିଖ ଠାରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରତିବାଦ ଭାବେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇ ମହିଳା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି।ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହେବା ସହ ପୋଲିସ ବିଜେପିର ପୋଷାଗୁଣ୍ଡା ଓ ଧରମ ଭାଇ ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଲଳିତଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଏହା ପୁର୍ବରୁ ଡିଜିପି ୱାଇ.ବି.ଖୁରାନିଆ, ମୂଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ମହିଳା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଳି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ରାଜନଗର ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେଲେ ଆଗକୁ ଏସପି ଅଫିସ ଘେରାଓ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତିଭା ପାତ୍ର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି, "ଆମ ବ୍ଲକର ଜଣେ ମହିଳା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏବଂ ଆମ ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ । ଦ୍ବିତୀୟତଃ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବଦଳିର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"

ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପରେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି,"ରାଜନଗର ମହିଳା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଲା,ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ,ୱାର୍କ କଲଚର ଫେରିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଓ ପ୍ରତିଶୃତି ମିଳିଲା । ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହିଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏସପି ଅଫିସ ଘେରାଓ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଲଟିମେଟମ ଦିଆଯାଇଛି ।"


ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଲାଲ କହିଲେ ଲଳିତ-
ଦୀର୍ଘ ୫ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା,ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛି ବିଜେପି । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଲଳିତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ରାଜନଗର ବ୍ଳକକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ କାମ ହୋଇପାରୁନି ଯାହା ଏକ ଖରାପ ପରମ୍ପରା । ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ରାଜନଗର ବିକାଶ ପାଇଁ କଥା ହୋଇଛି ଓ ସେ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଛୁଟିରୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।ତେବେ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ ଜ୍ୱର ନହୋଇ ଔଷଧ ଖାଇବା ଭଳି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୋ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ମୋତେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆ କହିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋର ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ ବୋଲି କହିବି । ଅତୀତରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦଲାଲି କରୁଥିଲେ ।"

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କୁହନ୍ତି,"ବିଧାୟକ, ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଏସପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏସପି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି,ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ବ୍ଲକରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଷ୍ଟାଫ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ । ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଏସପି ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜନଗର BDOଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବିଜେପି ନେତା, ସିସିଟିଭିରେ ଭିଡିଓ କଏଦ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

