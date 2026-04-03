ଦୁଇଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିଲେ ନାବାଳିକା, କେନାଲରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ କେନାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : April 3, 2026 at 2:49 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା: ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ କେନାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜନଗର ପୋଲିସର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ:
ରାଜନଗର ଆଇଆଇସି ନରେଶ ସାହିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ୭ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅ ସହ ତାଙ୍କ ବାପଘରରେ ରହୁଥିଲେ । ଗତକାଲି ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟ କେନାଲରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ଓ ରାଜନଗର ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି କେନାଲ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେନାଲ ପାଖ ବିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହ ପାଖରେ ଥିବା କିଆବୁଦାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦୁଇଦିନ ପରେ କେନାଲରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ:
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ପୁଣିଥରେ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଟିମ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଆଣି ଗାଁରେ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଶାଖା କେନାଲ ମଧ୍ୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାସି ଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଟିମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । କେନାଲରୁ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା