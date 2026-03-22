କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁବାଇ ଜେଲ୍‌ରେ ଫସିଛନ୍ତି ରାଜନଗରର ବିରେନ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିବେଦନ

ଦୁବାଇ ଜେଲରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିରେନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପରିବାର । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁବାଇ ଜେଲରେ ଫସିଛନ୍ତ ରାଜନଗରର ବିରେନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 22, 2026 at 10:04 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁବାଇ ଯାଇ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । କମ୍ପାନୀରୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ପରେ ଆଉ ଦରମା ନ ମିଳିବାରୁ ନା ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲେ ନା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା । କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ବିଦା କରିଦେଲା । ଏଭଳି ସମୟରେ ଦୁବାଇ ସହରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହେଲା । ଭିସା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ସେଠାକାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକଥା ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡିଛି । ବିଦେଶରେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛି । ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ।

ପାଣି ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କୁରୁଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଚକ୍ରଧରପୁରର ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ବିରେନ କୁମାର ରାଉତ । ୨୦୨୪ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ଳମ୍ବର(ପାଣି ପାଇପ) ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏଜେଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ଦୁବାଇ ସ୍ଥିତ DHA Technology LLC ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ପାଣି ପାଇପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିରେନଙ୍କୁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଓ ଏହି ଭିସାର ଅବଖି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଏମ ଥିଲା । ତେବେ ୨୦୨୪, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨୪ ତାରିଖରୁ ବିରେନ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ଦେଇ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦରମା ଦେଇ ନଥିଲା । ଘରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ବିରେନ ସେଠାରେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରେନଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହି ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।

ଦୁବାଇ ଜେଲରେ ବିରେନ:

୨୪ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ରେ ଭିସା ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିରେନ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦରମା ଟଙ୍କା ମାଗି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିରେନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଏକ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରି ଦେଇଥିବା, ବିରେନ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବା ଓ ଘରକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରି ଦୁବାଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଭିସାର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଭିସାର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ, ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ବିରେନ ଘରକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଧାର କରଜ ଓ ସୁନାଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ପୁଅକୁ ଦୁବାଇ ପଠାଇଥିଲେ । ପୁଅ ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା:

କମ୍ପାନୀ ଚାକିରୀ କହି ପୁଅକୁ ବିଦେଶକୁ ଛାଡି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବରେ ବସିଥିବା ଏଜେଣ୍ଟ ଚଗୁଲି ବେହେରା ନାଁରେ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରେନଙ୍କ ମାଆ ଭାରତୀ ରାଉତ । ଚଗୁଲି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଓ ଠକ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଵାହର ଦେଶକୁ ଚଗୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନଗର ପୋଲିସ ଏନେଇ ୧୨/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜନଗର ଆଇଆଇସି ନରେଶ ସାହୁ ।


ପୁଅ ବିଦେଶ ଜେଲରେ, ମା ଓ ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ:

ବିରେନଙ୍କ ମାଆ ଭାରତୀ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ପୁଅ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲା, ଦୁବାଇରୁ ଆସିପାରୁନି କି ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ।"

ବିରେନ ଦୁବାଇରେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଧାର ସୁଝିବାକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଘରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବାପା, ମାଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇଟି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରେନଙ୍କ ସାନଭାଇ ବିପିନ ।

ବିପିନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ଭାଇ ଦୁବାଇରେ ଫସିଛନ୍ତି । ତଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି । ମୁଁ ରାଜନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଇଆଇସି ଓ ସାସଂଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି । ଭାଇ କରଜ କରି ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ । କରଜ ସୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ କେରଳ ଯାଇଛନ୍ତି ।"

ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଭିଜିନାଲ ଲେବର କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଦୁବାଇରେ କାହିଁକି ବିରେନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ସେନେଇ ତର୍ଜ୍ଜମା ହେବ, ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ବାଟ ବାହାର କରିବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆମର ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁବାଇରେ ନଜର ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

