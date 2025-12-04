ପ୍ରିଶୁଭଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରତିଭା, 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ IBR ଆଚିଭର୍
ପ୍ରିଶୁଭ ତନୟା ଦାସ, ବୟସ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦୁଇ ମାସ । 10ଟି ବିଷୟରେ କୃତିତ୍ବ ଅର୍ଜନ ସହ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ ।
Published : December 4, 2025 at 5:23 PM IST
Child Achiver Prisubh Das କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବୟସ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦୁଇ ମାସ । କୁନି ଝିଅଟିଏ । ମୁହଁରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସ । ଖନେଇ ଖନେଇ କହି ପକାଉଛି ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ନାଁ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସବୁ ମହାଦେଶ ନାମଠୁ ନେଇ ରାଇମ୍ସ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା । ପଶୁ-ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଫଳ ଓ ପନି ପରିବା..ଅକ୍ଷରଠାରୁ ସଂଖ୍ୟା.. ସବୁ ତା କୁନି ପାଟିରେ ମୁଖସ୍ତ । ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ପଚାରୁ ଫଟାଫଟ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି । ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏଭଳି ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ (India Book Of Records 2025)ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏହି କୁନି ଝିଅ । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ।
କିଏ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କୁନି ପ୍ରତିଭା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ସାରଙ୍ଗ ଗାଁର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ ଓ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରିଶୁଭ ତନୟା ଦାସ । ପିଲାଟି ବେଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏହାର ନାଁ କହି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ ଆଚିଭର (IBR) ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରିଶୁଭଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନେ IBRରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାମ IBR ଆଚିଭରରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା । କାରଣ, ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଯାହା କହି ଏହି ଆଚିଭର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରିଶୁଭ ଛୋଟ ବେଳୁ ଜାଣିଥିଲା ।
IBR ଆଚିଭର ଆୱାର୍ଡ:
ପ୍ରିଶୁଭକୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଦେଢ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ମାଆ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ IBR ଆଚିଭର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରିଶୁଭଙ୍କ ବାପା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରିଶୁଭ ୧ ବର୍ଷ ୧୧ ମାସର ହୋଇଥିଲା । ଆବେଦନ ପରେ IBR ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଟପିକ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପ୍ରିଶୁଭଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ୨୨ଟି ଟପିକ୍ ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୮ରୁ ୧୦ଟି ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ପଠାଇବା ପାଇଁ IBR ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । IBR କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ୯ଟି ଭିଡିଓ ପଠାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୧୫ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ପ୍ରିଶୁଭ IBR ଆଚିଭର ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଇ-ମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା ।
କେଉଁଥିରେ ଅଛି ପ୍ରିଶୁଭଙ୍କ ଜ୍ଞାନ:
ପ୍ରିଶୁଭ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ନାମ, ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ନାମ, ମହାଦେଶ, ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମ, A ଠାରୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲଫାବେଟରେ ଶବ୍ଦ, ସଂଖ୍ୟା, ମାସ, ସପ୍ତାହର ଦିନ ନାମ, ୨୭ଟି ପଶୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଫଳର ନା କହି IBR ଆଚିଭର ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା ହୋଇଛି । ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ । ଶ୍ଳୋକ ଗାଇବା ସହ ଶଙ୍ଖ ବଜାଏ । ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ନମସ୍କାର କରେ।
ପ୍ରିଶୁଭକୁ ନେଇ ମାଆ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କ କହିବା କଥା, " ଶୋଇବା ବେଳେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କୁହେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ସେ ମନେ ରଖିଦିଏ । ପଚାରିଲେ କିଛି କହେନି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖି ସେ ଆପେଆପେ କହିଥାଏ । "
'ପ୍ରିଶୁଭର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି':
ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରିଶୁଭକୁ ମିଳିଥିଲା ପୁରସ୍କାର। ଏହାକୁ ନେଇ ବାପା, ମାଆ, ପରିବାର ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନାତୁଣିର ସଫଳତା ନେଇ ଜେଜେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କୁହନ୍ତି , " ଠାକୁର ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏତେ ଛୋଟପିଲା ହୋଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି । "
ପ୍ରିଶୁଭଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରେକର୍ଡ ସହ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି ।
