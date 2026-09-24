ETV Bharat / state

ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ, ଜଣେ ଏବେ ବି ଫେରାର

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଭାବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଓକିଲ । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara POCSO court sentenced 25 years of imprisonment in minor gang rape case
ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଜେଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରାଜଜ ଶୁଣାଇଲେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ପିଡିତାଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ DLSA ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ସରକାରୀ ଓକିଲ ନେହୁର ସାହୁ କୁହନ୍ତି," ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ରାଉଳଙ୍କ କୋର୍ଟରେ GR ନମ୍ବର ୭୩/୨୩, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଠୀ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେକ୍ସନ ୬,ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ୨୫ ବର୍ଷର ବର୍ଷର ସଜା ହେଇଛି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଅନାଦେୟ ବା ଫାଇନ ନ ଦିଏ ତାହାଲେ ୧ ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ’’।

ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ନାବାଳିକା

୨୦୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୧୧ ତାରିଖରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିନରେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ୬ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ବାବର ବଜାରକୁ ସଉଦା ପାଇଁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଲୋମ ହର୍ଷଣକାରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସଂକୃପା ମାଛ ଖଟି ନିକଟରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ସେଠୀ ବାଟରେ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଟେକି ନେଇ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଠୀ ଓ ଜଳଧର ସେଠୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହି କଥା କାହାରିକୁ କହିଲେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ।

ଭୟରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ଏନେଇ କାହାରିକୁ କିଛି ଜଣାଇ ନଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ଦିନ ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବା ବେଳକୁ ସେ ୬ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଥିଲା। ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା' ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ ଗଢି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ଗୌରାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଜ୍ଜୁନକୁ ପୋଲିସ୍ ଧରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଳଧର ସେଠୀ ଫେରାର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ଅର୍ଜୁନର ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ; ଜେଲ ଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜେଜେ ବାପା ଓ ବଡ଼ ବାପା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
KENDRAPARA MINOR GANG RAPE
KENDRAPARA GANG RAPE HEARING
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ସଜା
KENDRAPARA POCSO COURT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.