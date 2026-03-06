ETV Bharat / state

ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି

ସମୁଦ୍ରର ଆଁ'ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଳକର ପେଣ୍ଠ ଗାଁ । ସମୁଦ୍ରକୁ କରାଳ ରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ।

SEA WORSHIP TRADITION KENDRAPARA
ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି (ETV Bharat Odisha)
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼: ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଳକର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପ ଗ୍ରାସ କରି କରୁଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକ ତଥା କନିକା ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ଜଣେ ମହିମା ଧର୍ମର ସନ୍ଥ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସାଗର ଉପାସନା ସହ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି । ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ୭୬ ବର୍ଷ ହେବ ରାଜନଗର ବ୍ଳକର ପେଣ୍ଠ ଗାଁରେ ଜଳୁଛି ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ।

ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି (ETV Bharat Odisha)


ପେଣ୍ଠ ନାମକରଣ ଓ ଇତିହାସରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପେଣ୍ଠ ଗାଁ । ଏହାର ନାମକରଣ ଓ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ବାବା ସୁବ୍ରତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ରାଜୁଡା ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା । ଜଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା । କନିକା ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଯାଉଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥାନଟି କନିକା ରାଜାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ 'ପେଣ୍ଠ' ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅତୀତରେ ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ ଲୋକେ । ଉଦାହରଣ ଓ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିରୁ ଖଣ୍ଡଲାଇଟ ପଥର ଗୁଡିକ ପରିବହନ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ହୋଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଅଶୋକ ଯେତେ ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଓ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ସିଂହଳ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)କୁ ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ।"

SEA WORSHIP TRADITION KENDRAPARA
ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି (ETV Bharat Odisha)

'ପେଣ୍ଠ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସମୁଦ୍ର'

ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା । ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶୁଥିବା ବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଶତାବ୍ଦୀର ବଡ଼ ବିଭୀଷିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସାତଭାୟାର ବିସ୍ଥାପନ କାହାଣୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ୧୯୭୧ ମସିହା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟାରେ ସାତଭାୟାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଛାରଖାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ରାଜା ରାଜୁଡା ଶାସନ ସମୟରେ ୧୯୪୫ ମସିହାରୁ ପେଣ୍ଠଠାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ହାନୀ ହୋଇଥିଲା । ଯଉଦିଆ, କାନପୁର, ଗୁଆତଳଢି଼ଅ ଭଳି ଅନେକ ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ । ଏହାପରେ ଜଣେ ମହିମା ଧର୍ମର ସନ୍ଥଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ସାଗର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

SEA WORSHIP TRADITION KENDRAPARA
ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି (ETV Bharat Odisha)

୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ?

ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା । ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବା ସହ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ହେଲେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିମା ଧର୍ମର ସନ୍ଥ ବାମନ ଚରଣ ବାବା ଭ୍ରମଣ ଓ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ବାମନ ବାବା ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମୁଦ୍ର କବଳରୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେନେଇ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବାମନ ବାବା ରାଜାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନୀ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନୀ ଜଳି ଆସୁଛି ।"

SEA WORSHIP TRADITION KENDRAPARA
ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି (ETV Bharat Odisha)

ସାଗର ବନ୍ଦନା ପରେ କେବେ ମାଡି ଆସିଛି କି ସମୁଦ୍ର?

୧୯୪୯ ମସିହାରୁ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଏହି ସାଗର ବନ୍ଦନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କରି ଦୀର୍ଘ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ସାଗର ବନ୍ଦନା ପରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡି ଆସିଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ସୁବ୍ରତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ," ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସବୁ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ଏପରିକି ସମୁଦ୍ର ଆଉ କୂଳ ଖାଉନି । ୧୯୯୯ ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ପେଣ୍ଠ ଗାଁରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।"

ଏନେଇ ପାର୍ବତୀ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଆସୁଛୁ । ଏ ହେଉଛି ଅଲେଖ ବାବାଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ଏହି ଯଜ୍ଞ ହେବାରୁ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ନଚେତ କେବେଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସାରନ୍ତୁଣି । ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ମୁହଁରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏହି ପାଖରେ ଆମ ଘର, ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ମାଡି ଆସିଲେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ ।"

SEA WORSHIP TRADITION KENDRAPARA
ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି (ETV Bharat Odisha)

ସମୁଦ୍ର ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର:


ଓଡିଶାରେ ସମୁଦ୍ର ତଟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଲୁଣା ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ସଂସ୍ଥାନ (ଏନଆଇଓଟି) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା।ତତ୍କାଳୀନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଭାଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ଏନଆଇଓଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଜି. ଏ. ରାମଦାସ ଏହି ଏମଓୟୁରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିରୋଧକ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଓ ଲୁଣା ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କୁହାଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ପେଣ୍ଠ ଠାରେ ୩୨ କୋଟି ୯୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ୱାଲର ଗାବିୟନ ବକ୍ସରୁ ପଥର ବାହାରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଦେଖାଯିବା ପରେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଏହି ଟ୍ୟୁବୱାଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ୪ କୋଟି ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

SEA WORSHIP TRADITION KENDRAPARA
ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୭୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି (ETV Bharat Odisha)

କେନ୍ଦ୍ରପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ "୭୪୪.୩୭" କି.ମିର ଲୁଣା ତଟବନ୍ଧ ଅଛି ଏହି ବନ୍ଧ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ୪୫୫ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀ ଜଳ ପଶିଆସୁଛି ।ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଭୟ ରାଜନଗର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ମୋଟ ୬୪ଟି ଗ୍ରାମକୁ ସୁନାମୀ ପ୍ରବଣ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।

