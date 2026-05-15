ତେଲ ଅଭାବରୁ କାଠଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଅଟକିଲା ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ! ଛଟପଟ ହୋଇ ଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ
ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲା କାଳ । ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଗୁରୁତର ପ୍ରକାଶ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି/ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 15, 2026 at 10:07 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା/କଟକ: ପେଟ୍ରୋଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଟରେ ଅଟକିଲା ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଅଧା ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯିବା ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକ ବିଷ ପିଇ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବେସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ବେଳେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ହଠାତ ପେଟ୍ରୋଲ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅକ୍ସିଜେନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନେଇ ପୁନଃ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା-
ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୪ ମେ' ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଡେରାବିଶ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଟରା ଚକଡା଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରାଜସ୍ବ ଗାଁର ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରକାଶ କାଣ୍ଡି ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛତା ସ୍ଥିତ ଡେରାବିଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ରାତିରେ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଜଟିଳ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଟକ କାଠଯୋଡି ନିକଟରେ ଉକ୍ତ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି କାଠଯୋଡି ପୋଲ ଉପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀ ଧରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଜୀବନ ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା କୁହନ୍ତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବଡଭାଇ ସୁବାଷ କାଣ୍ଡି ।
"ଏହା ଗୋଟିଏ ପଏଜନ୍ (ଯୁବକ ବିଷ ପିଇବା ଘଟଣା) କେସ ଥିଲା । ଯୁବକଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଡେରାବିଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇଥିଲୁ । ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରେଫର କରିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଇସିୟୁ ନଥିବାରୁ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ରେଫର କରିଥିଲା । ଏସିବି ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସି ଇଂଜେକସନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେଦିନ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିନଥିଲେ । ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ଗୋଟିଏ ବେସରକାରୀ ନର୍ସିଂ ହେମକୁ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ । ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବା ସମୟରେ କାଠଯୋଡି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ତେଲ ସରିଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗାଡି ସେଠାରେ ପାଖାପାଖି ଏକ ଘଣ୍ଟା ଅଟକିଥିଲା । ଏହା ପରିବାରବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ବେସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ । ତେଲ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଅଧାବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ତେଲ ସରିଯାଇଥିଲା । ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବାସିନ୍ଦା ବିଦ୍ୟାଧର କାଣ୍ଡି ।
ବିନା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦରେ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ ମୃତଦେହ, ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ହେଲେ ଘାଇଲା-
ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନକରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମୃତଦେହ ନେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଏକ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ଦଳ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ୧୦-୧୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଦାୟିତ୍ଵ ତୁଲାଇଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ-
କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି । ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ମୃତ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନରୁ ପୁଣି ଏକ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡେରାବିଶ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା/କଟକ