ତୁଟିଲା ପାଇକା ମହୋତ୍ସବ ବିବାଦ; ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଅବଧି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ପୋତାରୀ ଗାଁରେ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି 'ପାଇକା ମହୋତ୍ସବ'। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Paika Mahotsav Kendrapara, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପାଇକା ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଦେଖା ଦେଇଛି ବିବାଦ । ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ପୋତାରୀ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପାଇକା ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ପୋତାରି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ , ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ପୋତାରୀ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଇକା ନଦୀ ପଠାରେ 'ପାଇକା ମହୋତ୍ସବ' କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା। ଏପରି କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଗତ 11 ତାରିଖରେ 'ପାଇକା ମହୋତ୍ସବ' ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ପାଟକୁରା ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ପୁଣି ମହୋତ୍ସବକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କଲେ ମହିଳା:
ପୋତାରୀ ଗାଁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ମହୋତ୍ସବ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କାହା ଚାପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା । ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୌଖିକ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବକୁ ଜାରି ରଖିବା କହିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ।"
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସସ୍ମିତା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ ପାଇକା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ମାସେ ଆଗରୁ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ପାଞ୍ଚଦିନ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଅନୁମତିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ?
ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ପାଇକା ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ଅନୁମତି ପାଇଁ ତହସିଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗ୍ନିଶମ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ, ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରୀମ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମେଳାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । "
