କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏକମାତ୍ର ଖଲିପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ରେ ପଡିବ କି ତାଲା ? ସହାୟତା ନମିଳିଲେ ରୋଜଗାର ହରାଇବେ 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା
2025 ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖଲିପତ୍ର ୟୁନିଟ୍। ଆରମ୍ଭରୁ ଏଥିରେ 700 ମହିଳା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି । ରିପୋର୍ଟ:ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 10, 2026 at 1:17 PM IST
Kendrapara Khalipatra Unit , କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ‘ଚୁଲିମୁଣ୍ଡ ଛାଡି ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢିଥିଲୁ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ ... ପ୍ରଥମରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା...ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି...ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ Rs-8000 ରୁ Rs-9000 ମାସିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ । ତାହା ଏବେ Rs -2000ରୁ Rs-3000କୁ ଖସି ଆସିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଶାଳପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି ପୁଣି ଚୁଲିମୁଣ୍ଡକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ।’ ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ରରେ ତିଆରି ପତ୍ର ଓ ଦନା ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସିଂହଙ୍କ କଥା ।
କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନୁହନ୍ତି, ଡେରାବିଶରେ ଥିବା ଖଲିପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ "ଏସଏମଏସ ଗ୍ରୀନ ହୋମ" ରେ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାୟ 700 ମହିଳା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ମାତ୍ର 200 ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନମିଳିଲେ, ଏହି ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା ।
କେବେଠୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଦନା ଓ ପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ?
ସରକାର ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଫେଡେରେସନର ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପ୍ରଥମ ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପତ୍ର ଏବଂ ଦନା ୟୁନିଟ୍ । ଗତ ୨୦୨୫ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଫେଡେରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ହାଫିମେଳକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 18ଟି ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିଲା ।
ଏହି ୟୁନିଟ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ମହିଳାମାନେ ଶାଳ ପତ୍ରରୁ ପ୍ଲେଟ ଓ ଦନା ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଡେରାବିଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶାଳପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଶାଳ/ଶିଆଳି ପତ୍ର ଥାଳି ୟୁନିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଫେଡେରେସନ ମୁଖ୍ୟ ମନୋରମା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାନସର ଭଳି ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଆମ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟମାନେ, ଶାଳ ଓ ଶିଆଳିରୁ ଦନା ବା ଖଲିପତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ନଥିଲା । ଏହାଦ୍ବାରା ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।"
କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ପତ୍ର ?
"ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ପତ୍ର ସିଧାସଳଖ କିଣା ଯାଉଥିଲା । ଫଳରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ । ଏହି ୟୁନିଟକୁ ମାସିକ ପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ସେସବୁ ଏବେ ସ୍ବପ୍ନ ହେବ ଲାଗୁଛି କାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେତିକି ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳୁନି" ବୋଲି ମନୋରମା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ।
ବାହାରୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି, କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ:
ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଶାଳପତ୍ର ଦନା ପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ରୁ ଖଲିପତ୍ର ଓ ଦନା ନେବାକୁ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୋଳରୁ ଅର୍ଡର ଆସେ । ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି । ମନୋରମା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଏନେଇ ଆମେ ଡିପିଏମ୍, ଡିପିସିଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ।"
‘ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କାମ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ’:
ୟୁନିଟ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଏଥିରେ ତାଲା ଝୁଲିବାକୁ ବସିଛି । ଏଠାରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ମହିଳା ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ।
କାଉପଡ଼ା ଗାଁର ସୁହାନା ବେଗମ୍ କୁହନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବଡ଼ କଲୁ । ଏଥିରେ ୭୦୦ ରୁ ୮୦୦ ମହିଳା କାମ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନକୁ କାମ ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ । ମେସିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ।’
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ବସିଛୁ କାମ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ୭୦୦ ମହିଳା କାମ କରୁଥିଲେ,ଏବେ ମାତ୍ର ୨୦୦ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନମିଳିଲେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। " ତେବେ ଏହାପରେ କେମିତି ଚଳିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ।
ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ୟୁନିଟ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ GPLF(Gram Panchayat Level Federation) ମାଧ୍ୟମରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ସେନେଇ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଗାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୟୁନିଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବିବରଣୀ ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ।’
ଡେରାବିଶର ଏହି ଖଲିପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ୟୁନିଟ୍ ରୁଗଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ, ଶହ ଶହ ମହିଳା ରୋଜଗାର ହରାଇବେ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା