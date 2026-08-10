ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏକମାତ୍ର ଖଲିପତ୍ର ୟୁନିଟ୍‌ରେ ପଡିବ କି ତାଲା ? ସହାୟତା ନମିଳିଲେ ରୋଜଗାର ହରାଇବେ 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା

2025 ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖଲିପତ୍ର ୟୁନିଟ୍। ଆରମ୍ଭରୁ ଏଥିରେ 700 ମହିଳା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି । ରିପୋର୍ଟ:ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapada Paper leaf Unit
ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି ଶାଳ ଓ ଶିଆଳ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ୟୁନିଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kendrapara Khalipatra Unit , କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଚୁଲିମୁଣ୍ଡ ଛାଡି ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢିଥିଲୁ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ ... ପ୍ରଥମରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା...ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି...ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ Rs-8000 ରୁ Rs-9000 ମାସିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ । ତାହା ଏବେ Rs -2000ରୁ Rs-3000କୁ ଖସି ଆସିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଶାଳପତ୍ର ୟୁନିଟ୍‌ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି ପୁଣି ଚୁଲିମୁଣ୍ଡକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ।’ ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ରରେ ତିଆରି ପତ୍ର ଓ ଦନା ୟୁନିଟ୍‌ରେ କାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସିଂହଙ୍କ କଥା ।

ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶରେ ଚାଲୁଥିବା ଖଲିପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ । (ETV Bharat Odisha)

କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନୁହନ୍ତି, ଡେରାବିଶରେ ଥିବା ଖଲିପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ "ଏସଏମଏସ ଗ୍ରୀନ ହୋମ" ରେ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାୟ 700 ମହିଳା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ମାତ୍ର 200 ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନମିଳିଲେ, ଏହି ୟୁନିଟ୍‌ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା ।

Kendrapada Paper leaf Unit
ଖଲିପତ୍ର ୟୁନିଟ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

କେବେଠୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଦନା ଓ ପତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ?

ସରକାର ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଫେଡେରେସନର ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପ୍ରଥମ ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପତ୍ର ଏବଂ ଦନା ୟୁନିଟ୍‌ । ଗତ ୨୦୨୫ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଫେଡେରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ହାଫିମେଳକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 18ଟି ମେସିନ୍‌ ଲାଗିଥିଲା ।

ଏହି ୟୁନିଟ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ଶାଳ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ମହିଳାମାନେ ଶାଳ ପତ୍ରରୁ ପ୍ଲେଟ ଓ ଦନା ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଡେରାବିଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶାଳପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଏହି ୟୁନିଟ୍‌ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି ।

Kendrapada Paper leaf Unit
କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)


ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:

ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଶାଳ/ଶିଆଳି ପତ୍ର ଥାଳି ୟୁନିଟ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଫେଡେରେସନ ମୁଖ୍ୟ ମନୋରମା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାନସର ଭଳି ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଆମ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟମାନେ, ଶାଳ ଓ ଶିଆଳିରୁ ଦନା ବା ଖଲିପତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ୟୁନିଟ୍‌ ନଥିଲା । ଏହାଦ୍ବାରା ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ୟୁନିଟ୍‌ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।"

Kendrapada Paper leaf Unit
ଶାଳ ଓ ଶିଆଳରେ ତିଆରି ଖଲି ଦନା (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ପତ୍ର ?

"ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ପତ୍ର ସିଧାସଳଖ କିଣା ଯାଉଥିଲା । ଫଳରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ । ଏହି ୟୁନିଟକୁ ମାସିକ ପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ସେସବୁ ଏବେ ସ୍ବପ୍ନ ହେବ ଲାଗୁଛି କାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେତିକି ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳୁନି" ବୋଲି ମନୋରମା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ।

ବାହାରୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି, କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ:

ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଶାଳପତ୍ର ଦନା ପତ୍ର ୟୁନିଟ୍‌ରୁ ଖଲିପତ୍ର ଓ ଦନା ନେବାକୁ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୋଳରୁ ଅର୍ଡର ଆସେ । ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି । ମନୋରମା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଏନେଇ ଆମେ ଡିପିଏମ୍, ଡିପିସିଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ।"

Kendrapada Paper leaf Unit
ଖଲିପତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)


‘ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କାମ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ’:

ୟୁନିଟ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଏଥିରେ ତାଲା ଝୁଲିବାକୁ ବସିଛି । ଏଠାରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ମହିଳା ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ।

କାଉପଡ଼ା ଗାଁର ସୁହାନା ବେଗମ୍ କୁହନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍‌ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବଡ଼ କଲୁ । ଏଥିରେ ୭୦୦ ରୁ ୮୦୦ ମହିଳା କାମ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନକୁ କାମ ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ । ମେସିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ।’

Kendrapada Paper leaf Unit
ଖଲିପତ୍ର ତିଆରି ମେସିନ୍‌ (ETV Bharat Odisha)


ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ବସିଛୁ କାମ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ୭୦୦ ମହିଳା କାମ କରୁଥିଲେ,ଏବେ ମାତ୍ର ୨୦୦ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନମିଳିଲେ ଏହି ୟୁନିଟ୍‌ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। " ତେବେ ଏହାପରେ କେମିତି ଚଳିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ।

ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ୟୁନିଟ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ GPLF(Gram Panchayat Level Federation) ମାଧ୍ୟମରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ସେନେଇ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଗାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୟୁନିଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବିବରଣୀ ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ।’

Kendrapada Paper leaf Unit
ଖଲି ଦନା (ETV Bharat Odisha)

ଡେରାବିଶର ଏହି ଖଲିପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ୟୁନିଟ୍‌ ରୁଗଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ, ଶହ ଶହ ମହିଳା ରୋଜଗାର ହରାଇବେ !

Kendrapada Paper leaf Unit
ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖଲିପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅକ୍ଷମତା ଆଗରେ ହାରିନି ବିଶ୍ବାସ... ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଲା ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ, ପଢନ୍ତୁ ରିନା ଜେନାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ

ଦିନେ ରୋଜଗାର ଥିଲା ୧୦ ଟଙ୍କା, ଆଜି ମାସକୁ ଦଶ ହଜାର..ସଶକ୍ତୀକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା

ଗରିବ ଓ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି 'ଗାୟତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମ', ବାପାମାଆ ସାଜି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

KENDRAPADA WOMEN EMPOWERMENT
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଖଲିପତ୍ର ୟୁନିଟ
ଡେରାବିଶ ଶାଳପତ୍ର କାରଖାନା
KENDRAPARA DERABISH LEAF PLATE UNIT
KENDRAPARA KHALIPATRA UNIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.