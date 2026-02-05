ବିକାଶର ଆଢୁଆଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା
ମାଳମାଳ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ । ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି ସ୍ବଚ୍ଛ ପାଣି । ସେପଟେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Published : February 5, 2026 at 6:00 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ । ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ଏକ ମାତ୍ର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗମନାଗମନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକୀକରଣ ଭଳି ସାମାନ୍ୟତମ ସୁବିଧାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ । ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଦୀର୍ଘ ୧୫ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସେପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
୨୦୧୧ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କରତକଳ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ:
୨୦୧୧ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ୫୩ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ବ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କରତକଳ ଗୁଡିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଏଠାରେ ମୋଟ ୨୩ଟି କରତକଳ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ଏକ ହଜାର ପରିବାର ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠାରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି ।
ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା କି ପିଇବା ପାଣି:
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାରୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ପିଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୁଣି ପାଣି ହିଁ ଭରସା । ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଇଡ୍କୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତଥାପି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
ମାଳମାଳ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ:
ଏନେଇ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ବଳଭଦ୍ରପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି କାଠ ମିଲ ରହିଛି । ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ । ଏଠାରେ ୧୫ ବର୍ଷ ହେବ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗଢି ଉଠିଲାଣି । ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ । ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା ସହ ଏଠାରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପାଣି ପାଇଁ ନଳକୂପ ଖୋଳିଲେ ଭଲ ପାଣି ପଡୁନାହିଁ । ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ରୋଗ ଓ ଚର୍ମ ରୋଗ ବାହାରୁଛି ।ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ତିନି ହଜାର ଲୋକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ହଜାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ନେତାମାନେ ଆସି ବର୍ଷାଦିନ ପରେ କାମ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଲା ।"
ସେହିପରି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପରେଶ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠ ମିଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ଯେତିକି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳୁନାହିଁ । ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ, ଆଲୋକୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦିର ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"
ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ: ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ରହିଛୁ । ଇଡକୋକୁ ଏନେଇ ଜଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା