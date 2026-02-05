ETV Bharat / state

ବିକାଶର ଆଢୁଆଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା

ମାଳମାଳ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ । ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି ସ୍ବଚ୍ଛ ପାଣି । ସେପଟେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ । ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ଏକ ମାତ୍ର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗମନାଗମନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକୀକରଣ ଭଳି ସାମାନ୍ୟତମ ସୁବିଧାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ । ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଦୀର୍ଘ ୧୫ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ସେପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ।

ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ (ETV Bharat Odisha)

୨୦୧୧ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କରତକଳ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ:
୨୦୧୧ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ୫୩ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ବ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କରତକଳ ଗୁଡିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଏଠାରେ ମୋଟ ୨୩ଟି କରତକଳ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ଏକ ହଜାର ପରିବାର ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠାରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି ।

ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ (ETV Bharat Odisha)

ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା କି ପିଇବା ପାଣି:
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାରୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ପିଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୁଣି ପାଣି ହିଁ ଭରସା । ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଇଡ୍‌କୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତଥାପି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।

ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ (ETV Bharat Odisha)

ମାଳମାଳ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ:

ଏନେଇ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ବଳଭଦ୍ରପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି କାଠ ମିଲ ରହିଛି । ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ । ଏଠାରେ ୧୫ ବର୍ଷ ହେବ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗଢି ଉଠିଲାଣି । ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ । ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା ସହ ଏଠାରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପାଣି ପାଇଁ ନଳକୂପ ଖୋଳିଲେ ଭଲ ପାଣି ପଡୁନାହିଁ । ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ରୋଗ ଓ ଚର୍ମ ରୋଗ ବାହାରୁଛି ।ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ତିନି ହଜାର ଲୋକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ହଜାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ନେତାମାନେ ଆସି ବର୍ଷାଦିନ ପରେ କାମ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଲା ।"

ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପରେଶ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠ ମିଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ଯେତିକି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳୁନାହିଁ । ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ, ଆଲୋକୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦିର ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"

ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ: ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ରହିଛୁ । ଇଡକୋକୁ ଏନେଇ ଜଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରାଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

