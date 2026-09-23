କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ; ଜେଲ ଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜେଜେ ବାପା ଓ ବଡ଼ ବାପା
ଭୁଲି ଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ! ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବଡ଼ବାପା ଏବଂ ଜେଜେ ଗିରଫ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 23, 2026 at 9:17 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସମ୍ପର୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା-ପୁଅ ଗିରଫ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ହାଜତକୁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ ।
ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ:
ପୋଲିସର ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଘରେ ଏକାକୀ ଥିଲେ । ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବଡ଼ବାପା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଅଧରାତିରେ ସେଠାରୁ ଖସିଯାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିନଥିଲେ । ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ । ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନଂ ୧୪୨/୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ପୋଲିସ ଜଗତଜୋର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବଡବାପା ଓ ଜମ୍ବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜେଜେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଏନ୍ଏସ୍ (BNS) ର ଧାରା 64(1),65(2), 296, 115(2), 3(5) ଓ ପୋକ୍ସୋ (POCSO) ଆକ୍ଟର 6(1) ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବଙ୍ଗଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କପିଳାସରୁ ଫେରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ପରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, 3 ଅଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ, ଦୟାନଦୀରୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଅନ୍ୟଜଣେ ନିଖୋଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା