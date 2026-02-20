ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ପ୍ରେମିକ ସମେତ 4 ଗିରଫ
ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ଧମକଚମକ ଦେଇ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଉଥିଲା ପ୍ରେମିକ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରେମିକ ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ।
Published : February 20, 2026 at 6:42 PM IST
MINOR GIRL GANGRAPE କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପ୍ରେମ ଭଳି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କାଳିମା ଲଗାଇଲା ପ୍ରେମିକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବନ୍ଧୁତାରୁ ପ୍ରେମ ଓ ପରେ ସାରା ଜୀବନର ସାଥୀ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ଧମକଚମକ ଦେଇ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ପ୍ରେମିକ । ଏନେଇ ଯୁବତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରେମିକକୁ ଧରିବା ସହିତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ପୋଲିସ ଅଧିକାରିଣୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, " ଅଭିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରୁଆ କଦଳୀବଣ ଗାଁର ଅଭୟ ମଲିକଙ୍କ ପୁଅ ବାପି ମଲିକ ଓରଫ ରାହୁଲ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାଜପୁର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା ହେବା ପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ନେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ।"
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିକଟରେ ଓମ୍ ସାଇ ନାମକ ଏକ ରେସ୍ତେରାଁ ଖୋଲିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଞ୍ଜ ଗ୍ରାମର ଭୀମସେନ ମଲିକଙ୍କ ପୁଅ ହିରଣ୍ୟ ମଲିକ କରିଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲଜରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟନର ରହିଥିଲେ । ସେହି ଲଜ୍କୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଡାକି ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ । ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋସ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ନାବାଳିକା ଜଣକ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ମତି ନ ଦେବାରୁ ବାପି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟଜଣେ ଯୁବକ ଅମିତ ମଧ୍ୟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏକଥା ପ୍ରଘଟ କରିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ବାପି ଧମକ ଦେଇଥିଲା । ନାବାଳିକା ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ବୁଧବାର ରାତିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲଜ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଲଜ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଗ୍ରାହକ ଓ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଚାଲିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ବୋଲି ଥାନାଧିକାରିଣୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।
ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଦଫା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ:
ସଦର ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଲଜରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପି ମଲିକକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ୧୦୭/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପି, ହିରଣ୍ୟ ଓ ଅମିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଏନଏସ ଦଫା ୬୪,୬୯,୭୦(୨),୭୧,୧୧୫(୨),୨୯୬,୧୨୬(୨),୩(୫) ଓ ୬ ପୋକ୍ସୋ ଧାରା ୩,୪,୫,୬ ଲଗାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଲଜରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବା କାରଣରୁ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ୧୦୮/୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରମକୁଳ ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଗଙ୍ଗାଧର ମଲିକଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକ ଭାବେ ଓ ଉପରୋକ୍ତ ୩ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ବିଏନଏସ ଦଫା ୨୯୬,୩୫୧(୨),୩(୫) ଓ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ ରଖିବା ଦଫା ୪,୫,୬,୭ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କାରାଗାର ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
