ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ: ଭଲିବଲ ଖେଳରୁ ଭୟଙ୍କର ଝଗଡ଼ା, ନାବାଳକକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ
ଭଲିବଲ ଖେଳରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ । ନାବାଳକକୁ ହାଣିଲା ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳକ । ଆଳି ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଦୁଇ ଅଟକ।
Published : April 17, 2026 at 10:07 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ । ଭଲିବଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ଜଣେ ନାବାଳକ । ନାବାଳକକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣିଲା ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳକ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଣ୍ଡିଆଗଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆକୁ ଭଲିବଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାଳପାଟଣା ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଜଣେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଧାରୁଆ କଟୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।
ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନାବାଳକଙ୍କ ବେକରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଆଳି ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ନାବାଳକ ଏବଂ ତାର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବଡ଼ ବାପା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଅଟକ କରଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏନେଇ ଆହତ ନାବାଳକଙ୍କ ମାଆ ସରସ୍ଵତୀ ମାଣିକ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ମୋ ପୁଅ ଭଲିବଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ଧାରୁଆ ଆସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତାର ବେକରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଆମେ ଆଳି ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ପୁଅ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଛି । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର । "
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଳି ପୋଲିସ ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ନାବାଳକ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା