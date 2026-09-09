ଜୀବନ ଦୋ ଛକିରେ ଗାଡ଼ିଚାଳକ ବିଜୟ... ପରିବାର ଚଳାଇବା ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଜୀବଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ
୩୪ ବର୍ଷର ଚାକିରି, ହେଲେ ନିୟମିତ ନୁହେଁ; ମାସିକ ୧୨ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ସହ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ସେପଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଘର ଛାଡ଼ିବା ନୋଟିସ୍। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 9, 2026 at 8:12 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଭଙ୍ଗା ଘର... କାନ୍ଥରେ ଫାଟ... ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶେ। କେତେବେଳେ ସାପ, ଗୋଧି ଓ ଅନ୍ୟ ସରୀସୃପ ବି ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଭଙ୍ଗା କ୍ୱାର୍ଟରଟି ଅନେକ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
କାହାର ନାଁ ମିନୁ, କାହାର ନାଁ ଟିକି... କୁକୁର, ବିଲେଇ ଠାରୁ ଗାଈ-ବାଛୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ନାଁ। ଆହତ ହୋଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜୀବକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ମାନେନି। ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି... ଆଉ ତା'ପରେ ସେହି ଜୀବଟି ପାଇଁ ଏହି ଘରଟି ହୋଇଯାଏ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା।
ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ୫୬ ବର୍ଷୀୟ ବିଜୟ ଜେନାଙ୍କ କାହାଣୀ। ମାସକୁ ମାତ୍ର ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ। ଦୀର୍ଘ ୩୪ ବର୍ଷ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ବି ଚାକିରି ହୋଇପାରିନି ନିୟମିତ। ଏବେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଜୀବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି, ସେହି ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସରକାରୀ ନୋଟିସ୍।
ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ; ଘର ତ ଯିବ... ହେଲେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବଏ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ନିରୀହ ଜୀବ ?
- କିଏ ଏହି ବିଜୟ ଜେନା ?
ନାଁ, ବିଜୟ ଜେନା... କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପରିଚିତ ନାଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ୧୯୯୨ ମସିହାରେ, ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ନିଜ କର୍ମଭୂମି କରିଥିଲେ ବିଜୟ। ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସବ୍-ଡିଭିଜନର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଲେପ୍ରୋସି ବିଭାଗରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଦରମା ଥିଲା ମାତ୍ର ୯୦୦ ଟଙ୍କା। ପରେ ୩ ହଜାର, ଲେପ୍ରୋସି ବିଭାଗରେ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥିଲେ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଦରମା। ୨୦୧୪ରେ ଲେପ୍ରୋସି ବିଭାଗ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କଲେ। ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ।
୨୦୨୦ର କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତଦେହ ବୋହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋହି ନେଉଥିଲେ ବିଜୟ। ୨୦୧୯ରୁ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ବିଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ମାସକୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟଙ୍କା ବି ନିୟମିତ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ।
- ୩୪ ବର୍ଷର ଚାକିରି... ତଥାପି ନିୟମିତ ହୋଇପାରିଲେନି
୩୪ ବର୍ଷ ଧରି ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରିବା ପରେ ବି ସରକାରୀ ଡ୍ରାଇଭରର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନାହିଁ ବିଜୟଙ୍କୁ। ଚାକିରି ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଡାଇରେକ୍ଟର, CDMO ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦୁଇ ଦୁଇଥର ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଥିବା କହୁଛନ୍ତି ବିଜୟ।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଓ CDMOଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବା ନେଇ ଆଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ।
- ଭଙ୍ଗା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଜୀବଙ୍କ ସଂସାର
ଲେପ୍ରୋସି ବିଭାଗ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବିଭାଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ଭଙ୍ଗା କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଦୀର୍ଘ ୧୨ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ହେବ ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାର ବାସଗୃହ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ବିଲେଇ, ୧୦ରୁ ୧୫ଟି କୁକୁର ଏବଂ ୭ରୁ ୮ଟି ଗାଈ ସହ ବାଛୁରୀ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ଗୋରୁ ଏହି ପରିବାରର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ା ଓ ଚୋକଡ଼, କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଓ ବିସ୍କୁଟ, ବିଲେଇଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାନା।
ବିଲେଇଙ୍କ ପାଇଁ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୮ରୁ ୧୦ କିଲୋ ଦାନା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ବଜାର ଦର କିଲୋପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ୨୨୦ ଟଙ୍କା। କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ କିଣାଯାଏ।
- ଦୟାରୁ ଆଶ୍ରୟ... ଆଉ ଆଶ୍ରୟରୁ ପରିବାର
ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଗାଈ, କୁକୁର କିମ୍ବା ବିଲେଇ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲେ ବିଜୟ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଏହି ଗୁଣକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନେ ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଲେଇ ଓ କୁକୁରକୁ ବିଜୟଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି ସେ।
ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ କୁକୁର ଓ ବିଲେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଖଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକାଠି ଶୋଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତି, ସେହି ଜୀବଟି ଦୌଡ଼ି ଆସେ।
ବିଜୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କେହି କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାମୁଡ଼ାକାମୁଡ଼ି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ଏହି ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏକ ପରିବାର ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି।
- ବିଜୟଙ୍କ ମନର କଥା
"ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ବୟସ ହେଲାଣି, ୫୬ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। CDMO ଅଫିସରେ ରହୁଛି, ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦରମା ପାଉଛି ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ବା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ। ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଦରମା। ୨୦୧୯ରୁ ୧୨ ହଜାର, ତା'ଆଗରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ହିସାବରେ। ଏବେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ୧୨ ହଜାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
୧୯୯୨ ମସିହାରୁ ମୁଁ ଚାକିରୀ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ ୯୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲି। ପ୍ରଥମରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ଲେପ୍ରୋସି ବିଭାଗରେ ରହିଥିଲି। ଲେପ୍ରୋସି ବିଭାଗ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଦରମା ପାଉଥିଲି। ୨୦୧୪ ପରେ ଲେପ୍ରୋସି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରୁ ଦରମା ଦେଲେ। ୨୦୨୨ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡକ୍ରସରୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି।
ମୋ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ୩୪ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ନିୟମିତ ହେବା ପାଇଁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କେସ୍ କରିଛି, ଅନଶନ କରିଛି, ଦୁଇ ଦୁଇଥର ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛି। ଡାଇରେକ୍ଟର, CDMO ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କରିନାହାନ୍ତି।
ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ କଲିଣି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ କରୁଛି, ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଝିଅ, ପୁଅ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ଝିଅମାନଙ୍କ ବାହାଘର କରାଇପାରୁନି। ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇବି ? ଘର ଭିତରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରଖୁଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁ କୋଉଠି ପଡ଼ି ଯଦି ମରିଯାଉଥିବେ, ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେଇକି ନେଇଆସେ। ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ନେଇଆସିଲି। ନେଇଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲା ପରେ ସେ ମୋ ଘରେ ରହିବେ, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ?
୨୫ଟା ଖଣ୍ଡେ ବିଲେଇ ହେଲେଣି, କୁକୁର ୧୦-୧୫ଟା, ଗାଈ ୭-୮ଟା ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାଟରଟାରେ ମାଗଣାରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ସେତିକି ସୁବିଧା ପାଇଛି, ନହଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପଶୁମାନେ କେହି କାହାକୁ କାମୁଡ଼ାକାମୁଡ଼ି କରନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଦରକାର ହେଉଛି।
ବିଲେଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୮ରୁ ୧୦ କିଲୋ ଦାନା ଯାଉଛି। କିଲୋ ୨୦୦ରୁ ୨୨୦ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। କୁକୁରଙ୍କର ଦାନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ କିଲୋ ଚାଉଳ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦୁଇଟା କିଣାହେଉଛି। ଗାଈ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦିଏ ସେ କ୍ଷୀର ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ବାଛୁରୀ ଜୀବନକୁ ମାରେନା। ବାଛୁରୀ ଯାହା କ୍ଷୀର ଖାଇବେ, ଯଦି କୋଉଠି କାହାକୁ ଦୁହିଁଲି ଦୁହିଁଲି, ନଦୁହିଁଲି ନାହିଁ।
ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଇମରଜେନ୍ସି ଡ୍ୟୁଟି। କେତେବେଳେ କହିହେବନି। ମହାପ୍ରୟାଣରେ ଡେଡ୍ବଡି ବାହାରିଲା ମାନେ ଡାକିଲା ମାନେ ଫଟ୍ କିନା ପଳେଇବି। ସେମିତି କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଅଭାବୀ ସଂସାର ଚାଲୁଛି। ବଡ଼ ଝିଅଟି ଗୋଟେ ପାର୍ଲରରେ ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆଣେ, ସେଥିରୁ ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଜ ଗାଁରେ ଘର ନାହିଁ, ଏଠି ବି ଘର ନାହିଁ। ମୋ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହୁଛୁ। ଯଦି ଏହି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ?
ନୋଟିସ୍ ଗୋଟିଏ କରିଥିଲେ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ ବୋଲି। ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇ ଏଠି କ୍ୱାଟର ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେବ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୟା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଦୟା ପରବଶରେ ଗାଈ, କୁକୁର, ବିଲେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିନାହିଁ।
ଏବେ ଜୀବଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଦେବି ? କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବି ? ଗୋଶାଳାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି। କଟକ ଗୋଶାଳାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଗ ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ୮ ମାସ ହେଲାଣି ଦରମା ପାଇନି, ସେଠାରେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଣିବି କେଉଁଠି ? ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଠିକୁ ଯିବି ?"
- ବାପାଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଦରମାରେ ଚାଲୁଛି ପରିବାର, ସେହି ଟଙ୍କାରୁ ଚାଲୁଛି ଜୀବଙ୍କ ଭୋଜନ
ବିଜୟଙ୍କ ଝିଅ କାଦମ୍ବିନୀ ଜେନା +୨ ପରେ DMLT କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚାକିରି ମିଳିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସାକ୍ଷୀ। ବିଜୟଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଆୟରେ ଚାଲୁଛି ପରିବାର। ସେହି ଆୟରୁ ମଣିଷଙ୍କ ପେଟ ସହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପେଟ ବି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
"ମୁଁ +୨ ପଢ଼ା ସାରି DMLT କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି। ମୋ ବାପା ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲରେ ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି ରହିଲୁଣି। ଏଇ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ବର୍ଷାଦିନେ ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ହୋଇଯାଉଛି। ସାପ, ଗୋଧି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରୀସୃପ ସବୁ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି।
ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା ମାନେ ଘରେ ପୂରା ପାଣି। ଆମେ ଦୁଇ-ଚାରି ଦିନ ନିହାତି ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ପୂରା ସବୁ ରୁମରେ ପାଣି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଦେହ-ପା ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଆମ ଘରେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। କୁକୁର ୧୦ଟା ଖଣ୍ଡେ, ବିଲେଇ ୧୫ ଭଳିଆ ଆଉ ଗାଈ-ବାଛୁରୀ ମିଶେଇକି ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ଅଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଭାତ, ରୁଟି, କ୍ଷୀର ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦାନା ବି ଖାଆନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଉଛି।
ଯାହାହେଲେ ସେମାନେ ତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ କ'ଣ ଉପାସରେ ମରିବେ ? ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଗାଈ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଦିଆହୋଇଛି। ଅଭାବ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ରେଗୁଲାର ହୋଇପାରୁନି। ତା'ପରେ ଏପଟେ ଅଫିସରୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିବାକୁ। ନିଜର ଆମ ଘର ନାହିଁ କୋଉଠି ବି।
ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ ଘର ଯଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିବେ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ। ଏତେ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଗାଈ ଧରି ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ? ବାପାଙ୍କ ଚାକିରିଟା ରେଗୁଲାର ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଯିବୁ, ଏତିକି ଆଶା।"
- ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଜୀବଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା
ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଘର ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାସକୁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏହାରି ଭିତରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଜୀବଙ୍କ ଖାଇବା, ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ।କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ାକୁ ନେଲେ ଅନ୍ୟୁନ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତା'ପରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଶୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ କେମିତି ରଖିବେ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ କଟକର ଏକ ଗୋଶାଳାରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଦରକାର ବୋଲି ବିଜୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ୮ ମାସ ହେଲା ଦରମା ମିଳିନାହିଁ।ତେଣୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା ନୋଟିସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଘର ହରାଇବାର ଭୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ୫୦ରୁ ଅଧିକ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ।
- ପ୍ରଶାସନ କଣ କହୁଛି ?
ବିଜୟଙ୍କ ପଶୁପ୍ରେମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପଛରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଜସ୍ୱ କାରଣ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ମହାପ୍ରୟାଣ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳତଃ ଇମରଜେନ୍ସି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦରମା, ଗାଡ଼ି ରିପେୟାର ଆଦି ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ।
ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଜୟ ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ରହୁଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଓ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତିତ।
ନୂଆ CDMO ଅଫିସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। "ବିଜୟ ଜେନା ଆମର ମହାପ୍ରୟାଣ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରୟାଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୂଳତଃ ଇମରଜେନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ। ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦରମା ଦିଅନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ରିପେୟାର କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇମରଜେନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ। ଆମେ କେବଳ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କରୁ।
ସେ ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମରେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ୍ଲି କାମ ନାହିଁ। ସେ ରହୁଥିବା ଘରଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ହୋଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅଘଟଣ ହେବ, ପଡ଼ିଯିବ କି କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନୂଆ CDMO ଅଫିସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ସମୟ ଆସିନି। ସମୟ ଆସୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯିବ।"
ଗୋଟିଏ ପଟେ ୩୪ ବର୍ଷର ଚାକିରିର ଅନିଶ୍ଚିତତା... ଅନ୍ୟପଟେ ମାସିକ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାର ସଂଘର୍ଷ। ତା'ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ୫୦ରୁ ଅଧିକ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଜୟଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଦୟା ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ଭଙ୍ଗା କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଘର ଖାଲି ହେଲେ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ନିରୀହ ଜୀବମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ?
ବିଜୟଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଜ ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ନିୟମିତ ଚାକିରିର ଆଶା ଅଛି। ହେଲେ ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି; ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସେହି ନିରବ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡିକ। କାରଣ ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି... କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ ପଶୁ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପୁରୀରେ 48 କୋଠା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ! ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ 'ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା '
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା