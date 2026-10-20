ଲୁଣା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ ଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁଣା ନଦୀକୁ ଯାଇ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ରହିଥିଲେ । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 20, 2026 at 9:04 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଲୁଣା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ତିନି ଯୁବକ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁଣା ନଦୀର ଗହଗା ଘାଟକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ରହିଥିଲେ । ତେବେ ୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଗହଗା ଗ୍ରାମର ହିମାଂଶୁ ପରିଡା, ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ବାଇଁ ଏବଂ ଆଶିଷ ଶତପଥି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କୈବଲ୍ୟ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସାତ ଜଣ ପିଲା ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଆମେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଜାଗାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ପ୍ରଥମେ ମୋ ଦାଦା ବୁଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲେ । ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରଦାର ଢେଉ ଆସି ଆମକୁ ଠେଲି ନେଇଗଲା । ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ବୁଡ଼ିଗଲା,ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋ କକା ଆସି ମତେ ଉଠାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ କକା ମତେ ଉଠାଇବା ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ।"
ସେପଟେ ଏଠାରୁ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଏନେଇ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଦଶଟା ସମୟରେ କିଛି ପିଲା ନଈକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଖସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ତିନିଜଣ ପିଲା ଗହଗା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ୧୭ ବର୍ଷ, ଜଣଙ୍କର ୧୯ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ୨୦ ବର୍ଷ ଥିଲା । ଆଗରୁ ନଈଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଏବଂ ଭଲ ଟାପୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ନଈରୁ ବାଲି ଉଠାଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ନଈଟି ବହୁତ ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ନଈରେ ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତ ଏବଂ ଚୋରାବାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପିଲାମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା