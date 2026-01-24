ETV Bharat / state

ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁରର ନିଆରା 'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ; ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଉତ୍ସବ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପରିବାରର ପାଖାପାଖି ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ 'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ।

'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ
Handi Badia Parva କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ବର୍ଷକ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହିଦିନ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥାଅନ୍ତି । ଭୋଜି ଭାତର ଆସର ଜମେ । ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଏକାଠି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାଆନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଯାଗାରେ ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତି । ପରେ ନିଆରା 'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଯାହାକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ କ'ଣ ଏହି 'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ ? କେମିତି ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ?

'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ


କେଉଁଠି ପାଳିତ ହୁଏ ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା:

ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ବା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୬୦ ପରିବାରର ପାଖାପାଖି ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ 'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ।

'ହାଣ୍ଡିବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ

କ'ଣ ଏହି ଉତ୍ସବ:

ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଗାଁର ଏକ ପରମ୍ପରା । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥାଉ ପଛେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମା' ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ମହିଳା ଓ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚୁଲି ଖୋଳିଥାଆନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି । ୬୦ ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ସାମୁହିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ । ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମା' ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାଆନ୍ତି । ପରେ ଗାଁର ୩୦୦ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଏହାସହ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏକ ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଯାଇ ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ

ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଗାଁର ମୁଖିଆ ନିତାଇ ଚରଣ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଗାଁର ୬୦ ପରିବାରର ୩୦୦ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇବେ ଓ ପରେ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଇ ହାଣ୍ଡି ବାଡେଇବେ । ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଏମିତି ହେଉଥିବା ଦେଖିଆସିଛି । ଏହା ଆମ ବାପା ଅଜା ଅମଳର ଏକ ପରମ୍ପରା ।"

'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ

ବଞ୍ଚି ରହିଛି ପରମ୍ପରା:

ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିବା ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା କମଳା ବାରିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସାହିର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଥିବା ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସକାଳେ ଚୁଲି ଖୋଳିଥାଆନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ରୋଷେଇ କରିଥାଆନ୍ତି । ଘରୁ ରୋଷେଇ କରି ଆଣିଲେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଘରୁ ଚାଉଳ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ଆଣି ଏଠାରେ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥାଆନ୍ତି । ପରଦିନ ଏହି ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଆନ୍ତି ।

'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ

କମଳା ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଛୁ । ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଏଠାରେ ସବୁ ପରିବାର ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଆଗରୁ ଏଠାରେ ବରଗଛ, କଦମ୍ବ ଗଛ, କୂଅ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା । ଗଛ ତଳେ ଆମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ । ରୋଷେଇ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଇ ଏହାକୁ ବାଡାଉ, ଯାହାକୁ 'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' କୁହାଯାଏ ।"

'ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ' ପର୍ବ

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା:

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଗାଁରେ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଆପତତଃ ଦେଖା ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁରର ଲୋକମାନେ ବାପା ଅଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆସି ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଯୁବତୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଭଲ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହା ବଞ୍ଚିରହୁ ।"

ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଯୁବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ିଆ । ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିଆସୁଛୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

