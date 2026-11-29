କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି 'ଲାବଣ୍ୟା' ଧାନ; ଅଧିକ ଅମଳ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ, ମଧୁିମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାର ୨୫ ଏକର ଜମିରେ ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୫୫%ରୁ କମ୍ ଗ୍ଲାଇସେରିନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଧାନ ଲାବଣ୍ୟା ଧାନ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 29, 2026 at 7:49 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 8:18 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ମଦୁମେହ ରୋଗୀ ଏଣିକି ଖାଇ ପାରିବେ ଭାତ । ନିର୍ଭୟରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ । ଭାତପ୍ରେମୀ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଉଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ଚାଉଳ ତୁଳନାରେ ରହିଛି କମ ଗ୍ଲାଇସେରିନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ।
ରାଜ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୭% ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଏହି ରୋଗର ଶୀକାର ହେଉଛନ୍ତି । ୨୨% ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ । ସାଧାରଣତଃ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ ଭାତ ଖାଇବା ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କମ୍ ଫାଇଭର ଓ ଗ୍ଲାଇସେରିନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଉଳରୁ ତିଆରି ଭାତରେ ୬୫% ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ଲାଇସେରିନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (GI) ରହିଛି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୨୫ ଏକର ଜମିରେ ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୫୫% ରୁ କମ୍ ଗ୍ଲାଇସେରିନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଧାନ ଚାଷ । ଏହି ଧାନ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟା । ଏହି ଚାଉଳର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ ବା ପର୍ପଲ୍।
କେଉଁଠାରୁ ଓ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଏହି ଧାନ କିସମ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର(KVK)ର କ୍ଷେତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡଃ ତାପସ ରଂଜନ ସାହୁ ଆସାମକୁ ତାଲିମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ 'ଲାବଣ୍ୟା' ଧାନ ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଧାନରେ କମ୍ ଜିଆଇ ରହୁଥିବା ଜାଣି ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଳବାୟୁରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସେଠାରୁ ମାତ୍ର ୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଧାନ ବିହନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଗରଦପୁର କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଚାଷ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ସହାୟତା କରିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ଯାଳୟ
ନୂଆ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଧାନ ଚାଷ । ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ‘ଲାବଣ୍ୟା’ କିସମର କଳା ବା ବାଇଗଣୀ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି।
ମଧୁଶାସନ ଅଞ୍ଚଳର ସାନବେତରା ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ଚାଷୀ ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁରେ ରହି ଧାନ, ମୁଗ,କଲରା ଓ ପୋଟଳ ଚାଷ କରୁଥିବା ମନୋଜ ଏଥର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ‘ଲାବଣ୍ୟା’ ଧାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେ କମ୍ ସାର ବ୍ୟବହାର କରି ଓ ୟୁରିଆ ବର୍ଜନ କରି ଏହି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ୪ ଏକର ଜମିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଚାଷୀ
ଏହି କମ୍ ଫାଇଭର୍ ବା ଗ୍ଲାଇସେରିନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚାଷୀ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାମଲ କୁହନ୍ତି,"ଏ ଧାନର ନାଁ 'ଲାବଣ୍ୟା'। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (KVK) ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆସାମରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାପସ ସାର୍ ଆଣି ମୋତେ ଏହାର ବିହନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ୧ କିଲୋ ବିହନ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ୧୦ ଗୁଣ୍ଠ ବିଲରେ ଏକ ପ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାଷ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଗତବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ କିଛି ବିହନ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ବ୍ଲକ୍ର ଅନ୍ୟ ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୮ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ । ଆଶା ରଖିଛୁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ବିହନ ଓ ଧାନକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରିବୁ। ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ରହିବ ଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କମ୍ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୋମର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ୟୁରିଆକୁ ଆଭଏଡ କଲେ ହିଁ ଚାଷ ଭଲ ହେବ। ୟୁରିଆ ଦେଲେ ଗଛ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ।'
ସତ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧାନ କେଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ୩ରୁ ୪ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେଉଁ ୧୨ ଶହ ବର୍ଗମିଟର/ପରିମାଣରେ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ରୋଗ ବା ପୋକ ଲାଗି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି । ପୋକ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏ ଯାଏ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ । ଏହି ଧାନର ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ । ଯଦିଓ ଏହା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ (high-yielding) ଧାନ ନୁହେଁ ତଥାପି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଆଦିଆ। ଅରୁଆ ହେଉ କି ଉଷୁନା, ଏହାର ବାସ୍ନା ନିଆରା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଖୁବ୍ ଭଲ। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବଜାରରେ ଏହାର ଦର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୧୪୦ ରୁ ୧୬୦ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବ । ଏଥର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ବିହନ ଆକାରରେ ଦିଆ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ବିହନ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ (ପ୍ୟାଚ୍) କରି ଏହାକୁ ରପ୍ତାନି (export) କରିବାର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଏଫପିଓ (FPO) ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇବୁ ଏବଂ ତା' ପର ବର୍ଷ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ରପ୍ତାନି କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନୂଆ କିସମ ଧାନ କରି ମୁଁ ଖୁସି-ମନୋଜ
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସାନବେତରା ଗାଁର ଚାଷୀ ମନୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ । ଏବେ କ୍ଷେତରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଲାବଣ୍ୟା ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଗତ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ରହି ଚାଷବାସ କରୁଛି । ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ, ମୁଗ ଏବଂ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅଳ୍ପବହୁତ କଲରା ଓ ପୋଟଳ ଚାଷ କରେ ଓ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂଆ କଳା ଧାନ 'ଲାବଣ୍ୟା' ଚାଷ କରିଛି । ଦୁଇଟି ବିଲରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଗୁଣ୍ଠ ଭଳି ଧାନ ଲଗାଇଥିଲି,ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଠ ବୁଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଏବେ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଭଳି ଧାନ ଭଲ ଅଛି। ଏହାର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ୟ ଧାନ ଭଳି ସମାନ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାର ବହୁତ୍ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଏହି ଧାନ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଏହାକୁ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ପ୍ରାୟ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ବିଲରେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଏହାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଜନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଏବଂ ଯଦି ବିହନ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ମୋର ଥିବା ପ୍ରାୟ ଚାରି ଏକର ଜମିରେ ସବୁ ଚାଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି" ।
ଏହି ଧାନ ଚାଷଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ- ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଚାଷୀ
ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଗରଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମିଶ୍ର କହନ୍ତି," ମୁଁ ଆଜିକୁ ଦଶ-ବାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଏଥର ମୁଁ ବାସମତୀର ଚାରୋଟି ଭେରାଇଟି ଏବଂ ପର୍ପଲ୍ ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିଛି । ପର୍ପଲ୍ ରାଇସର ମାର୍କେଟିଂ ଯଦି ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିବା ପରେ ଏ ଖାଦ୍ୟର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ସେତେବେଳେ ବଜାର ଦର ପ୍ରାୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ନବେ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତା'ପରେ ଆଣି ମୁଁ ନିଜେ ଏବେ ଚାଷ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଯଦି ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋବର ଖତ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରିବା, ତେବେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ । ବରଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ । ଏହି ଧାନ ଚାଷରେ ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି ହାରାହାରି ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।"
ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ,ଖୁବଶୀଘ୍ର ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ
"ବାଇଗଣୀ ଧାନ ଲାବଣ୍ୟା ଭେରାଇଟିରେ ଭରପୂର ଆନ୍ଥୋସିଆନିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଛି।ଏହାର ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (GI) ୫୫ ତଳେ ଥିବାରୁ ଏହା ଲୋ ଜିଆଇ ରାଇସ୍ ଭାବେ ଡାଏବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରକ। ଖରିଫ ଋତୁରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଳବାୟୁ ଓ ମାଟି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସାମରୁ ମଗାଯାଇଥିବା ଦୁଇ କିଲୋ ବିହନରୁ ଏବେ ୧୦ରୁ ୧୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗରଦପୁର, ପାଟକୁରା ଏଫପିସିଏଲ୍ ଓ ମାର୍ଶାଘାଇରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଏହି ଧାନର ଅବଧି ୧୪୫ରୁ ୧୫୦ ଦିନ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଏହି ଚାଉଳ ଖୋଲା ବଜାରରେ ୧୧୦ ରୁ ୧୨୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଓୟୁଏଟି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ସହାୟତାରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି" ବୋଲି କହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷେତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡଃ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା NIT ଗବେଷକଙ୍କୁ ସଫଳତା; ଔଷଧ କମ୍ପାନୀର ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍
ସେ ଆହୁରୁ କୁହନ୍ତି "ଏହା କଳା ଧାନ ଭଳି ଏକ ଭିନ୍ନ କିସମର ଧାନ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆନ୍ଥୋସିଆନିନ୍ (Anthocyanin) ପିଗମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ (Antioxidant) ଭରପୂର ଅଟେ। ଏହାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (GI) ବହୁତ କମ୍ଏ । ଏହାର ମାନ ୫୫ ତଳକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ 'ଲୋ-ଜିଆଇ ରାଇସ୍' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।"
ଡଃ ତାପସ ରଞ୍ଜନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଏହି ଧାନ ଡାଏବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଳବାୟୁ, ମାଟି ଏବଂ ପାଣି ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ । ମୁଁ ଆସାମରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ କିଲୋ ଲାବଣ୍ୟା ଧାନ ଆଣିଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ଗରଦପୁରର ପାଟକୁରା କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ (FPCL) ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏହାର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଉଛୁ। ଏହି ବିହନ ଦ୍ୱାରା ଗରଦପୁର ଏବଂ ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଧାନର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଲା ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା (Aroma) ରହିଛି। କଳା ଧାନ ଭଳି ଏହାର ଭାତ ଏତେ ଅଠାଳିଆ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ଖାଇବାକୁ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଚାଉଳ ନେଇଛନ୍ତି,ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଭଲ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ।ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଧାନକୁ କିପରି ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ (Export) କରିବୁ,ସେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ।"
"ଏହି ଧାନର ଅମଳ ଅବଧି ୧୪୫ ରୁ ୧୫୦ ଦିନ। ସାଧାରଣତଃ ପୂଜା, ଧଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସବ୍-୧ ଭଳି ମଝିଆଳି କିସମର ଧାନ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟମ ଜମି ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଉପଯୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଏହି ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ଏକ ବଡ଼ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ବଜାରୀକରଣ (Marketing) ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଏଯାବତ୍ ଏହାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏହି ଲାବଣ୍ୟା କିସମର ଧାନକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଓୟୁଏଟିରେ (OUAT) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବଜାରରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଚାହିଦା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଚାଉଳକୁ କିଲୋ ପିଛା ୧୧୦ ରୁ ୧୨୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣୁଛନ୍ତି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା